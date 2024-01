Vyzkoušejte si, jestli umělá inteligence od Googlu nahradí googlování

Na první pohled se může zdát, že Google a Bard jsou si podobní. Oba nabízejí textové pole. Oba reagují na klíčová slova a dotazy v přirozeném jazyce. Oba ve svých odpovědích čerpají z dat na internetu. Tradiční vyhledávání na internetu je však založeno na klíčových slovech, kdy se zjednodušeně řečeno zadávají klíčová slova, která popisují informace, které hledáme, a vyhledávač vrátí seznam webových stránek, které obsahují tato klíčová slova. Avšak GenAI umožňuje lépe porozumět záměru (tomu, co potřebujeme) a vrátit relevantnější výsledky vyhledávání zakomponované v textu.

Nejde o stejné služby

Přestože vyhledávač Google i Bard patří společnosti Google, jde o dva různé nástroje, které se v zásadních věcech liší. Bard je stále považován za experiment, který sice ne vždy dokáže podat správné informace, na druhou stranu ty, které považuje za nejrelevantnější a nejužitečnější, přináší v psané podobě. Bard navíc umí pracovat s řetězci souvisejících položených dotazů, takže námi zadané otázky je možné dále rozvíjet. To vyhledávač Google neumožňuje – na každý dotaz odpovídá samostatně.

Ukažme si to na příkladu. Pokud hledáme recept na perníkovou buchtu, zadáme dotaz „jak upéct perníkovou buchtu“. Vyhledávač Google vrátí seznam webových stránek, které obsahují tato klíčová slova, ale výsledky nemusí být přesné, dokonce mohou být i zavádějící – mohou obsahovat webové stránky, ve kterých jen někdo zmiňuje, jak pekl perníkovou buchtu. Generativní AI by však měla pochopit, že hledáme recept, a zobrazit informace, jak buchtu opravdu upéct. Tedy zobrazit konkrétní informace typu, co k pečení budeme potřebovat, přesný postup a třeba i nápady na to, jak buchtu upéct ještě lépe. Na závěr nám popřeje dobrou chuť, což vyhledávač neudělá.