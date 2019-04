Podívejte se do první restaurace, kde se vašeho jídla nedotkne člověk

San Francisco a jeho nejbližší okolí je kolébkou IT pokroku, sídlí tu obrovské množství významných technologických firem, v jejichž okolí také vzniká spousta startupů a zajímavých podniků. Nikoho tak nepřekvapí, že zde vznikla i první robotická „hamburgrárna“ na světě.

Strefit se do otevíracích hodin není úplně snadné, je otevřeno jen od středy do pátku, od 11:30 do 14:00. Pro tvůrce Creatoru to totiž není hlavním zdrojem obživy, ale spíše koníčkem a tak trochu vizitkou. Není tedy divu, že mne při příchodu uvítá fronta až před vstupní dveře.

Fronta se ale postupně rychle rozpouští, protože se jí mísí několik pracovníků restaurace s tablety v ruce. Objednávky a platby vyřizují postupně přímo ve frontě. Na výběr je šest variant hamburgerů, několik příloh, dezertů a nápojů. Jakmile bezkontaktní platbou ztvrdím objednávku, míří přímo do řídící jednotky robota a do fronty dalších objednávek.

V tuto chvíli můžete přejít k automatu pro limonádu nebo k pultíku pro točené pivo. Já ale, stejně jako většina zákazníků, zamířím k jedné ze dvou robotických linek, kde sleduji, jak se suroviny v zásobnících skládají do objednávkou definovaného pokrmu. Obě jsou stejné a každá z nich poskládá hamburger od začátku do konce.



Jak celý proces vypadá nejlépe uvidíte v komentovaném videu nebo ve fotogalerii.

Obsluha restaurace musí zajišťovat jen doplňování surovin, které mají připraveny v nedalekých chladících boxech. Z okurek, cibule a rajčat jsou směrem od kořínků nebo stonku odkrojeny kraje, ty by zákazník v hamburgeru najít nechtěl. Maso přijede od dodavatele ve větších kostkách, stačí ho přesypat do speciálního zásobníku robota.

Zelenina se řeže a sýr strouhá těsně před tím, než se stanou součástí hamburgeru. Čerstvější už být nemohou. Pouze lístky salátu jsou v zásobníku již samostatně, tlapičky, které by jej z hlávky otrhaly a opláchly, robot zatím nemá.

Za pár minut mne obsluha volá jménem, tedy spíše foneticky příbuznou variací na mé jméno, a podává mi zavřenou krabičku z tvrdého recyklovatelného papíru.

Jaký byl burger? Celkem dobrý. Ve složení „Masala Burger by Chef Arun Gupta“ se mi podařilo přehlédnout položku „bird’s eye chili achaar“, takže jsem přes ostrou pikantnost očekávané mangové chutney téměř necítil a celkem pěkně připravené maso tudíž nemohl zcela docenit.