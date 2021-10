23. září 1921 podepsaly Polsko a Německo smlouvu o nezávislém přístavu Gdaňsk. O několik let později se ukázalo, že šlo...

Před 100 lety si Maďaři urvali kus Rakouska. Patří jim dodnes

28. srpna 1921 vstoupil maďarští vojáci do sporného území rakouského Burgenlandu. To, co v tento den získali, v...