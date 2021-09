Po dlouhotrvajícím suchu, které pálilo píci i další plodiny, do Československa konečně dorazil déšť. V Praze sice...

Ozvěny 1. světové války. Před 100 lety Maďaři obsadili sporné Burgenlandsko

28. srpna 1921 vstoupil maďarští vojáci do sporného území rakouského Burgenlandska. To, co v tento den získali, v...