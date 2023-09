Krize v Porúří: Před 100 lety ukončilo Německo pasivní odpor, Hitler začal chystat puč

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Obsazení Porúři se uskutečnilo necelých pět let po skončení první světové války. Německo totiž přestalo platit reparace, a proto průmyslové území obsadily francouzské a belgické jednotky s cílem získat to, co jim Německo dlužilo.

V Německu to však způsobilo pasivní odpor, v regionu se přestalo se vyrábět a těžit. Začalo docházet k hyperinflaci a hrozila revoluce. Významně posílilo dělnické hnutí i německá komunistická strana. Spojenecké armády byly proto nakonec na nátlak ostatních západních zemí donuceny z Porúří odejít.

