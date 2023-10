Walt Disney začínal s bratrem před 100 lety v obyčejné garáži

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Disneyho záměr prorazit v „Mekce filmařů“ nebyl jeho prvním podnikatelským pokusem. S animovanými filmy to už od začátku 20. let zkoušel v Kansas City. S pozdějším dlouholetým spolupracovníkem Ubem Iwerksem nejprve kreslili inzeráty do novin nebo časopisů a časem si troufli i na animované pohádky. Společnost Laugh-O-Gram Films ale nepřežila ani rok a Disney za poslední peníze raději odcestoval ke strýčkovi do Kalifornie. V kapse už měl v připravený film, který zahájil jeho cestu ke slávě.

Nápad na kombinaci animace a živé holčičky, představující Alenku v říši divů, zaujala distributorku animovaných filmů Margaret Winklerovou, která začínala u bratří Warnerových. Díky ní se Disenymu podařilo dostat filmy, které zprvu vznikaly v garáži u strýce Roberta a tety Charlotty, na plátna kin. Z dodnes zachovalého domu a památné garáže se Walt a Roy Disenyovi brzy přestěhovali o pár desítek metrů dál do prvního vlastního studia.

Jak úspěšná filmová společnost rostla, potřebovala víc prostoru. Už v novém větším studiu se v tak roce 1927 narodil první Disneyho zvířecí hrdina, Oswald the Lucky Rabbit (Šťastný králík Oswald). S ním měl Disney velké plány, už po roce ale musel začít znovu. Winklerová a její manžel Charles Mintz, který postupně převzal vedení firmy, se ukázali být nejen úspěšnými producenty, ale také tvrdými obchodníky. Práva na Oswalda totiž držela Mintzova společnost spolu se studiem Universal.

A před začátkem druhé sezóny Disneyho kvůli sporům o výši nákladů odstavili na vedlejší kolej. Odlákali mu dokonce většinu animátorů, svému šéfovi a příteli zůstal věrný jen Ub Iwerks. Tehdy se Walt Disney zařekl, že už nikdy nebude pracovat pro nikoho jiného, než sám pro sebe. Ze všeho nejdřív ale musel přijít s novým nápadem: postavičkou, která by dokázala nahradit ztraceného králíka. Od začátku jim přitom s Iwerksem bylo jasné, že neopustí říši zvířat.

Zkoušeli krávu, koně nebo žábu, ale nic z toho nebylo. Říká se, že na správnou cestu navedly Disneyho jeho začátky v Kansas City. Tehdy totiž jednu dobu i přespával ve svém studiu, plném myší. Traduje se také, že na nápad použít myš přišel Disney během dlouhé cesty vlakem z New Yorku z neúspěšného jednání s Mintzem zpátky do Los Angeles. Hlodavec se měl původně jmenovat Mortimer, na popud Disneyho manželky ale dostal přeci jen libozvučnější jméno Mickey.

Pět let po založení tak stála firma nesoucí tehdy jméno The Walt Disney Studio opět na startu. Němý film Plane Crazy s myšákem toužícím po létání sice nenašel distributora, zvukový Parník Willie (v originále Steamboat Willie), uvedený do kin v listopadu 1928, byla ale trefa do černého. „Každý někdy upadne. Ale chodit se naučíte jen tak, že pokaždé zase vstanete,“ prohlásil později Disney, jehož Mickeyho úspěch vrátil zpátky do hry. A už z ní nikdy nevypadl.

V roce 1937 ukázal, že animovaný film dospěl, když uvedl do kin celovečerní Sněhurku a sedm trpaslíků. „Netočím filmy jen proto, abych vydělal peníze. Vydělávám peníze, abych mohl dělat víc filmů,“ říkal muž, který v roce 1955 rozšířil své impérium o zábavní park Disneyland. Po Disneyho smrti v roce 1966 se sice studio občas ocitlo v problémech, vždy je ale dokázalo překonat a dál růst. Dnes patří do mediálního gigantu Disney i televize ABC, sportovní kanál ESPN nebo filmová studio Pixar a Lucasfilm.

Firma také na konci roku 2019 "naskočila“ do trendu streamovacích platforem, jejichž průkopníkem je Netflix. Počet uživatelů její služby Disney+ je kolem 150 milionů (Netflix má přes 238 milionů, HBO Max přes 95 milionů). Streamování sice přitáhlo Disneymu nové platící zákazníky a studio také mohlo po svá křídla stáhnout největší hity jako jsou Star Wars nebo „marvelovky“, na druhou stranu ale stále zůstává v červených číslech, do nich se v letošním třetím čtvrtletí propadla i celá firma