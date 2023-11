Zálohování dat snadno a rychle. Vsaďte na řešení Synology

Zálohování dat je nesmírně obsáhlá oblast, které není úplně jednoduché porozumět. Společnost Synology se maximálně soustředí na to, aby toto zálohování uživatelům zjednodušila. Tradičně poskytuje takzvaná enterprise řešení pro velké firmy, relativně nově teď cílí i na malé a střední podniky nebo náročnější domácnosti, pro které může být zálohování dat příslovečnou „španělskou vesnicí“. Přitom i v těchto případech je zálohování nesmírně důležité. Zatímco ztráta soukromých dat může být v podstatě jen nepříjemná, v případě malých a středních firem může taková událost způsobit existenční potíže.

Proto Synology přichází s jednoduchým integrovaným řešením, pomocí kterého může kvalitní zálohy vytvářet téměř každý. Základem řešení jsou síťová úložiště Synology NAS a pevné disky Synology HDD Plus. Zatímco úložiště Synology NAS je vlastně takový malý „server“, který zálohování zajistí, pevné disky jsou tím, kam se data ukládají. K tomu pak Synology nabízí vlastní operační systém DiskStation Manager a řadu aplikací, které zálohování maximálně zjednoduší.

To, že mají uživatelé veškerá potřebná řešení od samotného hardwaru až po uživatelské aplikace od jednoho dodavatele, přináší významné výhody. Kombinace pevných disků Synology a úložišť Synology NAS zaručuje tu nejlepší kompatibilitu a spolehlivost hardwaru, velkou výhodou je také fakt, že v případě jakýchkoli dotazů nebo potíží se může uživatel obracet na jeden kontakt a nemusí danou otázku řešit s několika dodavateli. Řešení od jednoho dodavatele také zjednodušuje veškeré aktualizace, ať už samotných aplikací pro zálohování, systému pro zálohování, nebo softwaru NAS a jednotlivých disků.

Synology nabízí síťová úložiště pro různé způsoby využití

Výsledkem použití provázaných řešení od Synology je pak zvýšený výkon zálohování a zjednodušení veškerých uživatelských nastavení. Synology také nabízí pokročilá řešení pro zálohování bez nutnosti platit drahé licence. A třeba zmíněné pevné disky Synology HDD Plus jsou cenově plně srovnatelné s disky dalších dodavatelů.

Skutečně zálohujte

Zálohovací řešení od Synology pak uživateli pomohou zálohovat skutečně tak, jak potřebuje a jak je to pro jeho využití ideální. „Uživatelům zdůrazňujeme, že zálohování je komplexní oblast, kde nestačí pouze zrcadlení dat nebo konkrétní hardware. Aby byla data opravdu bezpečně zálohována, je potřeba učinit hned několik kroků,“ vysvětluje Igor Cejkovský ze Synology.

Častou mýlkou uživatelů například je, že ukládání dat na „zdvojená“ úložiště RAID považují za zálohování. „RAID je podmínkou pro spolehlivé zálohování, ale ukládání uživatelských dat na RAID úložiště samo o sobě zálohováním není. Tato praxe zajistí dostupnost dat v případě selhání pevného disku, nicméně platí, že aktivní data, se kterými uživatelé pracují, a zálohy, které slouží pro případ nenadálé události, mají být uloženy odděleně,“ říká Igor Cejkovský. RAID například nepomůže v případě nechtěného smazání souborů ani v případě kybernetického útoku.

Pevné disky Synology HDD Plus Series zajišťují nejlepší možnou kompatibilitu se síťovými úložišti značky

Skutečné zálohování vypadá tak, že se data ukládají na zvláštní úložiště s takzvanými časovými razítky, pomocí kterých lze jednotlivé zálohy snadno odlišit a v případě potřeby obnovit data z konkrétního dne nebo času. V praxi to může vypadat tak, že firma může pro ukládání aktivních dat využívat jedno úložiště Synology NAS, kde se data takzvaně synchronizují a jsou snadno a rychle dostupná všem. A pro zálohování pak poslouží druhé úložiště. To by navíc mělo být ideálně umístěno i v oddělené lokalitě, pak je zajištěna i fyzická bezpečnost dat například v případě požáru nebo jiné nehody v sídle firmy.

Jednoduše pomocí aplikace

Zálohy mohou mít různé podoby a existují jejich různé druhy. Také je rozdíl mezi zálohováním dat nebo zálohováním operačních systémů a celých aplikací. To vše řešení od Synology hravě zvládají. DiskStation Manager je intuitivní operační systém, který zajišťuje chod zařízení Synology NAS a který uživateli různé druhy zálohování usnadní. DSM lze totiž doplnit celou řadou aplikací a řešení, která zajistí konkrétní potřeby zálohování.

Kromě zálohování určitého typu souborů nebo celých disků a složek umí řešení aplikace pro DSM zajistit i zálohování celých operačních systémů a dat i služeb umístěných na serverech, a to včetně virtuálních strojů. K dispozici jsou také služby pro zálohování a ochranu dat a účtů ve službách Microsoft 365 nebo Google Workspace a dalších.

Zálohování s řešeními Synology je tedy skutečně hračka. A když si neví uživatel rady, snadno s řešením od jednoho dodavatele získá pomoc.