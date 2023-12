Víc „cool“ počítač na trhu nenajdete, o tuning ale poproste babičku

Tchajwanský výrobce počítačových skříní, chladičů, zdrojů a dnes již i různých periferií a produktů pro herní nadšence, společnost Cooler Master, slaví třicet let své existence. Součástí oslavy je i uvedení speciálního produktu – počítače, který vychází z vítězného designu soutěže Case Mode World Series 2020: počítače ve tvaru tenisky od moddera, který si říká JMDF.

Takzvaný „case modding“ znamená kreativní úpravu nebo přestavbu počítačových skříní a „modder“ je ten, kdo ty úpravy vymýšlí a realizuje. Někteří upravují existující skříně, jiní se pustí do stavby z gruntu. Z té druhé skupiny je i „teniska“, přičemž v soutěžním zadání bylo důležité, aby šel návrh převést do sériové výroby.

Jako první v České republice jsme měli možnost počítač Sneaker X pořádně prozkoumat. Využili jsme přitom i periferie stejného výrobce, tedy monitor Tempest GP27, mechanickou klávesnici CK570 a myš MM712.

Bota na stůl… patří

Pokud k vám bota míří špičkou a podíváte se do míst, kudy byste do ní normálně strčili nohu, uvidíte po pravé stranně na výšku postavenou mini ITX základní desku s čipsetem Z790 od Intelu, rozhraním PCI Express 5.0, podporou DDR5 operačních pamětí, 2,5 Gbit LAN portem, integrovaným wi-fi 6E adaptérem s externí anténou a USB porty s podporou Thunderbolt 4. Její součástí je i externí zvuková karta s USB hubem.

Na vrchní části desky můžete pod ozdobným chladičem spatřit 4TB verzi NVMe SSD úložiště 990PRO od Samsungu, v sousedství pak vidíte boky dvou 32GB modulů DDR5 operačních pamětí Kingston Fury Beast RGB XMP – paměti jsou umístěny tak, že kolem nich může vzhůru volně proudit vzduch, což pomáhá jejich chlazení. Samozřejmě ve spolupráci s jejich vlastním chladičem s RGB světly, které září z pravého boku boty (stále bereme, že špičkou míří směrem k pozorovateli).

Cooler Master Sneaker X

Kousek pod SSD se nachází procesor, v našem stroji byl čip nejnovější generace „Raptor Lake S“, přesněji Core i9-14900K se základním taktem 3,2 GHz a „turbo“ frekvencí až 6 GHz. Má 24 jader (8 výkonových, 16 úsporných), je vyroben 10nm technologií a TDP má 125W, přičemž výkonový limit je 253 W, přičemž v „tenisce“ dokázal dlouhodobě pracovat se spotřebou těsně pod 250 W.

O jeho chlazení se stará speciální edice setu vodního chlazení MasterLiquid PL360 Flux – samozřejmě od CoolerMasteru. Chladicí blok s pumpou je samozřejmě osazen RGB světly a září spolu s RAM z pravého boku. Pružné hadice kapalinového okruhu vedou směrem k podrážce, kde je ukrytý radiátor s trojicí 120 mm ventilátorů – samozřejmě s RGB. Ventilátory jsou vybaveny mřížkou chránící rotujících lopatky, na prachový filtr se zde ale nemyslelo.

Cooler Master Sneaker X

Ventilátory nasávají vzduch ze spodní části počítače (ano, patří na čistý stůl, ne na chlupatý koberec), ten se pak prožene chladičem a vyfoukne se vzhůru ke stropu.

Pokud se znovu podíváme „otvorem k nazutí“, vlevo od motherboardu uvidíme mohutnou grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 4080 s 16GB GDDR6X v provedení ProArt od Asusu. S motherboardem je propojena „riser“ kabelem. Její trojice ventilátorů je opravdu tichá a roztáčí se, jen když je to potřeba – v lehčí zátěži si vystačí s prouděním vzduchu od vodního chladiče (od podrážky nahoru), k čemuž pomáhá její vysoká 2,5slotová konstrukce – žebrování chladičů je poměrně mohutné. Naproti prostřednímu ventilátoru je na levé vnější straně pod ozdobnou mřížkou schovaný 120mm RGB ventilátor CoolerMaster MF120 Halo, který dovnitř boty žene čerstvý vzduch z vnějšího prostředí.

Poslední věc, kterou jsme neřešili, je síťový zdroj. Ten se nachází v přední části boty, pod jazykem, a je postaven na výšku – síťový kabel do něj míří zeshora, přičemž je to vnitřní propojka od vnějšího konektoru na patě tenisky. Díky tomuto umístění se uživatel prstem dostane k jeho vypínači a zároveň všechna kabeláž vede neviditelně spodní částí. Zdroj je prostorově úsporný SFX (small form factor) model V850 od Cooler Masteru, s výkonem 850 W a certifikací 80+ Gold.

Celkově se nám uspořádání komponent ve skříni líbí a podle všeho dává smysl i z hlediska teplotního managementu – dole a z boku se nasává studený vzduch a ten jak přirozeně komínovým efektem, tak s pomocí ventilátorů stoupá vzhůru a po cestě odvádí teplo od všech komponent. Při umělém plném vytížení procesoru i grafiky teplota procesoru dosahovala 100 °C, grafická karta se držela lehce pod 70 °C. Pokud jsme ale teplotu měřili při reálném provozu herních benchmarků (půlhodinová smyčka Bright Memory infinite, opakované spuštění testu Cyberpunk 2077), pak se průměrná teplota CPU pohybovala kolem 55 °C a 50 °C u GPU. Což jsou výborné hodnoty.

Samozřejmě přístup uživatele ke komponentům je trochu ztížen – rozebrat danou část tenisky dá víc práce a soustředění než tradiční sejmutí bočnice u běžné skříně, ale tak už to u designových kreací bývá.

Tuning od babičky? Háčkovaný přehoz na vypnutý stroj

Pokud bych měl Sneaker X něco konstrukčně vyčítat, tak je to absence spodního prachového filtru a zároveň absence vrchního protiprachového krytu, aspoň pro dobu, kdy není počítač v provozu. Já vypnutý stroj zakrýval kuchyňskou utěrkou, což bylo sice dobře funkční, ale styl celé instalace na stole tím pochopitelně dost utrpěl. Další možností je počítač nevypínat a proud vzduchu se o ochranu před padajícím prachem postará sám. Počítat ale musíte s tím, že i v idle (tedy bez zátěže) počítač konzumuje kolem 75 W. V plné zátěži procesoru i grafické karty se pak odběr ze sítě lehce překračoval 700 wattů.

Výrazně otevřená konstrukce samozřejmě znamená vyšší hlučnost než u uzavřenějších skříní, ale ve finále to žádné drama nebylo. Překvapivě tiché jsou ventilátory grafické karty, běžně hlučné jsou 120mm ventilátory ve skříni a na radiátoru a samozřejmě, pokud jsme procesoru „zatopili pod kotlem“ a bylo potřeba odvést konstantních bezmála 250 W ztrátového tepla, pak se ventilátory vodního chladiče výrazněji rozhučely. Pokud hrajete se sluchátky, řešit to nemusíte.

Pro přístup k přípojným místům motherboardu musíte demontovat (dva šroubky, lze zvládnout bez nástroje) zadní krycí panel (límec boty), všechnu kabeláž pak úhledně vytáhnete pod ním. Nikde jinde žádné přípojná místa nejsou, tedy pokud nepočítáme externí USB-C dok se zvukovkou, sluchátkovým výstupem, mikrofonním vstupem a digitálním zvukovým výstupem a jedním USB-C a jedním USB-A konektorem.

Pokud byste chtěli s teniskou obíhat LAN párty, nechte si transportní kabici. Plasty jsou spíš křehčí a tipujeme, že i snadněji odřitelné. V úctě k produktu jsme to ale nezkoušeli.

Výkonové testy

Není asi překvapením, že na zkoušeném počítači můžete hrát nejnovější herní tituly s bohatýrským nastavením detailů. Připomínáme, že všechny testy proběhly s připojeným 4K monitorem.

V Red Dead Redemption II jsme při plném nastavení kvality a bez DLSS dosáhli 124 fps (průměr 98 fps, minimum 45 fps), pokud jsmem DLSS zapnuli, v režomu „Quality“, tak maximální snímková frekvence dosáhla 141 fps (průměr 118 fps, minium 38 fps). V Cyberpunk 2077 s předvolbou RayTracing Ultra a s kvalitou textur na „High“ s využitím DLSS Super Resolution v režimu „Auto“ jsme dosáhli 100 fps (průměr 81 fps, minimum 65 fps). Pokud jsme zapnuli DLSS Frame Generation , stoupla maximální snímková frekvence na 122 fps (průměr 108 fps, minimum 95 fps), pokud jsme zapnuli i DLAA, kleslo maximum na 59 fps (průměr 48 fps, minimum 41 fps), a naopak, když jsme nechali vypnuté DLAA a zapnuli DLSS Ray Reconstruction, dělalo maximum 95 fps (průměr 80 fps, minimum 66 fps).

Vynechat jsme nemohli Shadow of the Tomb Raider, na předvolbu Highest, s kvalitou Ultra a s DLSS v režimu Quality jsme dosáhli průměrného renderovacího výkonu 171 fps, pokud jsme vypli DLSS, tak 125 fps. V benchmarku Bright Memory: Infinite s nasztavebím RTX Very High a DLSS Quality jsme dosáhli 55 fps.

Dyntetické testy si můžete prohlédnout v tabulce.

Cinebench 2024 – GPU 27 962 bodů Cinebench 2024 – CPU multi core 2 063 bodů Cinebench 2025 – CPI single core 138 bodů Geekbench 6 – CPU multi core 22 322 Geekbench 6 – CPU single core 3 254 Geekbench 6 – GPU OpenCL 249 030 Geekbench 6 – GPU Vulkan 189 971 3D Mark Speed Way 7 171 3D Mark Port Royal 17 707 VR Mark Orange Room 21 255 VR Mark Cyan Room 24 325 VR Mark Blue Room 8 499 Superposition – Direct X 4K Optimized 22 381 Superposition – OpenGL 4K Optimized 20 022 PCMark 10 Extended 13 972

A pokud by chtěl někdo tenisku použít k profesionální práci, mohou se mu hodit výsledky testu SPECviewperf 2020:

3dsmax-07 164,06 catia-06 73,64 creo-03 134,10 maya-06 416,54 medical-03 30,02 snx-04 34,31 solidworks-07 236,13

Pokud budete výsledky porovnávat s dřívějšími testy, nezapomeňte, že tyto jsou při rozlišení 3 840 × 2 160 pixelů, nikoli dřív častějších 1 920 × 1 080 pixelů.

Kombinace i9-14900K a RTX4080 je ďábelsky rychlá.

Závěr

Dobrou zprávou je, že Sneaker X není počítač jen pro potěchu oka, ale je to výkonný a dobře fungující stroj. Horší zprávou je, že za něj výrobce chce 119 000 korun, včetně DPH. Na druhou stranu, konfigurace tomu odpovídá.