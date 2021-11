Ceny sluchátek, notebooků i telefonů padají. Black Friday startuje

Úvahy nad vánočními dárky mnohdy zaberou člověku hodiny. Přeci jen chce člověk darovat něco hodnotného a pěkného, co potěší, ale může být i užitečné… A když navíc ještě ušetří, je to vítaný bonus. Nelamte si hlavu a nakupte letos dárky výhodně a v předstihu. V úterý 23. listopadu startuje Black Friday od O2. Není to sice pátek, ale o to zajímavější nákupy budou. Navíc potrvají až do konce měsíce.