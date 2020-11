Osmička YouTube kanálů, které jste možná minuli, ale mohou vás zaujmout

Lidé YouTube sledují z mnoha důvodů, a to nejen kvůli hudbě či nejrůznějšími tutoriálům. Často hledají především únik od každodenní reality tím, že sledují realitu někoho jiného, mnohdy zcela nereálnou, ale natolik zajímavou a bizarní, aby stála za zhlédnutí.

Od restaurování starých obrazů až po nadšené testování té nejstarší elektroniky, co si jen dovedete představit. YouTube je místo, kde se můžete dozvědět snad cokoliv, aniž abyste museli vstát ze své otočné židle. Vybrali jsme několik kanálů, které vás mohou zabavit nebo poučit.



The 8-Bit Guy

Na internetu se najde spousta lidí, kteří představují nejrůznější technologické novinky, ale co třeba hardware z 80. nebo 90. let. Technika zastaralá a zbytečná je pro jiné fascinující a důležitá – jako starý obraz nebo prvorepublikový kus nábytku po babičce. The 8-Bit Guy ukazuje technologickou historii, bez níž by žádný pokrok nebyl možný. Ve svých videích oživuje počítače Bell & Howell a Compaq, hraje si s ovladači starých videoher nebo popisuje evoluci Apple klávesnic.

LockPickingLawer

Trezory, visací zámky nebo botička na auto. Zkrátka prolomení snad kteréhokoliv zámku, to je hlavní obsah kanálu LockPickingLawer, za nímž stojí anonymní právník z Washingtonu DC, který ve svých videích neukázal víc než své šikovné ruce. Dobývá se do nejmodernějších, ale i opravdu starých a občas poměrně nezvyklých zámků, například zámek na kelímek se zmrzlinou od firmy Ben & Jerry‘s není zrovna běžnou záležitostí. Pomocí magnetu, párem plochých klíčů nebo plechovkou od RedBullu – opravdu nezvyklé techniky, kterými se snaží zámky prolomit.

That Pedal Show

Kytary a velká spousta kytarových efektů v podání Dana Steinharda, zakladatele firmy s pedálovými modulátory The GigRig a Micka Taylora, bývalého šéfredaktora časopisu Guitarist. Záruka kvalita a velké dávky informací o jakémkoliv kytarovém zvuku doplněna stejně velkou porcí zábavy, která jen tak neomrzí. V That Pedal Show porovnává v doprovodu svých hostů jednotlivé efekty ovlivňující výsledné tóny. Vysvětlují, proč například fuzz box zní odlišně od pedálů overdriv a distortion nebo srovnávají phasery versus flangery. Recenzují také speciální ručně vyráběné pedály a mnoho dalšího. Podobný druh videí nalezneme i na českém YouTubu pod názvem kytarová zbrojnice od muzikanta Maťo Mišíka.

John Darko

Recenze a testy snad veškerého hardwaru, který dokáže přenést zvukový signál, samozřejmě vždy na úrovni hraničící s dokonalostí. Pojem Hi-Fi neboli označení pro vysokou kvalitu zvuku zde zazní vícekrát než na srazu audiofilů. John Darko ve svých videích popisuje Hi-Fi sestavy, za které člověk nemusí utratit všechny své úspory. Na druhou stranu je tento kanál i pro ty, kteří za kvalitní zvuk zaplatí víc, než by stálo dobře zajeté auto.

Potato Jet

Za kanálem s nic neříkajícím názvem Popato Jet se ukrývá stejně jako za hledáčkem kamery profesionální filmař Gene Nagata. Tvorbě videí se věnuje více než deset let a za tu dobu stihl vyzkoušet řadu přístrojů. Nyní k zachycení kvalitních záběrů nepotřebuje nejdražší kamery, ale snadno si vystačí i s docela obyčejnou technikou. Samozřejmě pracuje i s tím nejlepším, co na trhu najdeme. Nechybí tedy kamery od firmy Red nebo Arri Alexa. Zajímavé jsou však jejich srovnání například s telefony iPhone nebo Huawei.

Baumgartner Restoration

Mohlo by se zdát, že o drahé obrazy z dob slavných malířů bude dobře postaráno, opak je ale pravdou. Mnohdy zapomenuté a zašlé malby se pod rukama restaurátora Juliana Baumgartnera promění k nepoznání. Pomocí nejrůznějších technik Julian ukazuje širokou škálu restaurování, od renovace rámu až po ošetření roztrženého plátna. Ikonické jsou Baumgartnerovy jemné doteky vatové tyčinky na vybledlém plátně probouzející obraz z dlouhého spánku, čímž může vyvolat u diváka pocit nepopsatelného uspokojení.

Global Cycling Network

Kolo hraje v dnešní ekologické době velkou roli, jezdí na něm snad každý. Elektrokolo byste ale na tomto profilu hledali marně. Global Cycling Network radí a informují snad o všem, co se týká silniční cyklistiky, na své si ale přijdou i příznivci horských kol. Ve videích vedou diskuse o nejnovějších technologiích, zajímavých závodech, nechybí ani tipy na údržbu nebo rady pro lepší techniku a osvětu k bezpečnější cyklistice.

NASA

Pro ty, které zajímá vesmír a chtějí se dozvědět aktuální informace z oblastí mimo naši oběžnou dráhu, je NASA ten správný zdroj informací. Živé vysílání ze startů kosmických misí, rozhovory s astronauty nebo zajímavosti z vesmírných stanic na jednom místě. Mezi nejsledovanější videa patří ta o vesmírné lodi Crew Dragon společnosti SpaceX, jejíž přípravy a následný start sledovalo osmnáct milionů lidí.