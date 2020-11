Co se děje s YouTube? Nejsledovanější se stala písnička o žralocích

Troufáme si odhadnout, že jméno Pinkfong našim krajanům mnoho neřekne. Stejně tak asi ani název Baby Shark Dance. Přitom se toto barvité animované dílo v pondělí podle BBC umístilo na první pozici nejsledovanějších videí serveru YouTube. V současných dnech tomuto portálu dominuje s více než sedmi miliardami zhlédnutí.

Video tím předběhlo nyní druhé dílo, a to pop song Despacito od zpěváka jménem Luis Fonsi. Čísla, v jakých se tito giganti pohybují, si lze jen těžko představit. Kdybychom přepočetli celkový čas, který lidé strávili přehráváním tohoto videa, písnička by hrála dokola 30 187 let. Logicky tak vyvstává otázka, proč právě Baby Shark Dance? Důvody pro to najdeme jak ve videu samotném, tak i v současném trendu, který tomuto typu děl silně nahrává.

Děti místo teenagerů

Začněme trendem. Vzestup youtubových kanálů určených pro děti není žádnou novinkou, a jedná se o jednu z nejpříznivějších cest, kudy se zde vydat za úspěchem.

Názorů, proč jsou zrovna dětské písničky a videa obecně tak oblíbeným materiálem, se objevuje mnoho. Zajímavý je například vztah mezi úspěchem těchto kanálů a změnami v algoritmu, který obsahu vhodnému pro děti značně napomáhá.

Před rokem o jeho změně informoval server Bloomberg. Článek označil motivaci, která vedla k této úpravě, za snahu vyjít vstříc Federální obchodní komisi (americký vládní orgán, který dohlíží nad obchodní soutěží). Společnost se podle agentury snažila přesvědčit rodiče, že její služby jsou pro děti bezpečné, a také regulační orgány, že neporušuje zákon.

Mluvčí YouTubu však Bloombergu oponoval, že se pouze jednalo o snahu zlepšit „schopnost uživatelů najít kvalitní rodinný obsah.“

Úspěch podobných videí ovšem nelze přisoudit jen nastavení algoritmu. Pro rodiče je zkrátka snadné pustit playlist a děti chvíli zabavit, zejména v současné karanténní době. I díky tomu stoupají na výsluní další tvůrci, asi nejvýznamnějším je kanál Cocomelon z Kalifornie, v současné době třetí nejsilnější hráč na platformě.

YouTube kanál Cocomelon

Příběh žraločího videa je ale ještě o něco zajímavější. Kromě dětí se totiž těší kultovní popularitě i mezi dospělými.

Avšak nepředbíhejme. Video spatřilo světlo světa v roce 2015 a rychle se stalo senzací v Jižní Koreji. Někteří lokálně známí interpreti, například Red Velvet či Girls’ Generation, zahráli písničku Baby Shark na svých koncertech. V červnu stejného roku Pinkfong nahrál budoucí nejsledovanější video Baby Shark Dance, v němž ke zpěvu přidal i video s dětskými herci. Klip spustil lavinu ve formě hashtagu #BabySharkChallenge, jehož se účastnili lidé po celém světě včetně některých celebrit.

Zřejmě nejúsměvnější je využití písničky americkým baseballovým týmem Washington Nationals jakožto své hymny. Bílý dům pak musel tuto melodii zahrát, když Washington Nationals v roce 2019 vyhráli World Series, šampionát Spojených států a Kanady v baseballu.

5 YouTube kanálů s nejvyšším počtem odběratelů

Minulé léto skončil největší souboj v historii YouTube, a to mezi kanály T-Series a PewDiPie. Rok trvající závod nakonec skončil triumfem indického T-Series, když tento hudební kanál jako první dosáhl milníku 100 milionů odběratelů.

Na prvním místě se drží dodnes a největšímu počtu zhlédnutí se těšil už několik let předtím. Výše zmíněný trend to však může změnit. Jaké jsou však aktuálně nejsledovanější kanály na YouTube?

5 5-Minute Crafts

Poměrně mladý kanál – vznikl v roce 2016 – se rapidně vyšplhal na přední příčky a páté místo ve světovém žebříčku má nyní konsolidované. Premisa tohoto kanálu je jednoduchá a zároveň geniálně efektivní. Svému publiku prezentuje jednoduché „life hacky“ – vychytávky, nápady a drobné kutilství v rámci dostupného světa většiny domácností.

Jak rozebírá například webová stránka Tubular insights, zabývající se především video-marketingem, právě toto téma je všeobecně lákavé a snadno dosažitelné pro široké publikum a těší se veliké popularitě. Zároveň dospěla i k zajímavému zjištění. Právě tento typ videí se v posledních letech dočkal značného nárůstu zhlédnutí, a to se zanedbatelným nárůstem počtu obdobných kanálů či frekvence vydávání videí. Jednoduše řečeno – lidé mají zájem. Vypovídá o tom i téměř 69 milionů odebírajících uživatelů a počet zhlédnutí videí stoupající do desítek milionů.

4. SET India

Sony Entertainment Television India, ve zkratce SET India, spravuje stejnojmenná televizní stanice vysílající v hindštině. Jde o jednu ze dvou největších entit na YouTube, jež se spoléhají zejména na základnu diváků z domova, v tomto případě z Indie.

Za úspěchem SET India se ovšem neskrývá žádný osobní příběh o cestě za slávou, jako je tomu níže. Kanál SET India je pouze jednou větví stabilní a silné společnosti, která tuto pozici snadno využije. Obsahově zde dominují plné epizody seriálů, hudební klipy a upoutávky. Slouží v podstatě jako prodloužená ruka své televizní stanice. V současné době sedí na více než úctyhodné sumě 84,1 milionů odběratelů.

3. Cocomelon – Nursery Rhymes

Dětský kanál Cocomelon představuje jeden ze starších projektů v našem seznamu. Majitelé Cocomelonu, rodičovský pár z Kalifornie, Jay Jeon a jeho manželka, začali vytvářet jednoduché animace, aby zabavili své děti. Jay Jeon později založil společnost Treasure Studio, jejímž prostřednictvím vznikl i kanál Cocomelon. Příběh o počátcích tohoto kanálu vypráví deník Independent, jenž jejich úspěch připisuje kombinaci talentů obou z rodičů. Jay využil zkušeností coby filmař a vypravěč, jeho manželka coby ilustrátorka dětských knih.

Po založení se dnešní Cocomelon jmenoval ThatsMEonTV a později ABCkidTV. Finální podobu kanál nabral v roce 2018. Enormní nárůst diváků zajistil jednoduchý recept. Rozsáhlá sbírka originálních songů a animací přizpůsobených cílové skupině notuje rodičům, kteří obsah Cocomelonu pouští na autoplay za účelem děti zabavit.

V květnu letošního roku Cocomelon odkoupila společnost Moonbug, cena značky však nebyla zveřejněna. Vzhledem k tomu, že Wall Street Journal odhadl výdělky kanálu na 120 milionů dolarů ročně, zřejmě nešlo o drobnou částku.

2. PewDiePie

Zřejmě nejsnadněji rozpoznatelná tvář a jméno na celé platformě. PewDiePie, let’s player a vlogger, jménem Felix Kjellberg, začal jako vysokoškolský odpadlík a skončil jako milionář a dlouhou dobu i král YouTube, alespoň co se odběratelů týče.

Druhý účet, který v historii platformy přesáhl 100 milionů odběratelů, započal svou kariéru opuštěním vysokoškolských studií. Průmyslová ekonomika a technologický management mu nepřinesly nic jiného než rozčarování. Odhodlal se tedy proměnit svoje hobby – počítačové hry a YouTube – do kariéry, což tehdy ještě zdaleka nebylo považováno za legitimní zdroj příjmů.

Naplno, když nepočítáme prodávání párků v hot-dog stánku, se začal věnovat budování kanálu PewDiePie od roku 2011, a již v roce 2013 měl nejvíce odběratelů na celé platformě. Fanoušci se rok co rok přidávají doslova po milionech.

Na rozdíl od ostatních v tomto seznamu Felix za sebou nemá ani firmu, ani větší tým spolupracovníků. To se zdá být jedním z hlavních faktorů, proč se navzdory kontroverzím v předchozích letech těší natolik dominantní roli a popularitě. Pro mnohé představuje „starý YouTube“, tedy jedince s nízkorozpočtovou tvorbou stojícího proti vlně korporací. Hlavní důvod bude asi jednodušší – byl mezi průkopníky žánru „Let’s play“, kde si získal věrnou základnu fanoušků, umí využít své charisma a do současné internetové kultury zkrátka zapadá.

1. T-Series

A konečně současná jednička platformy, společnost z Bombaje. Již dlouho je nejsledovanějším kanálem na YouTube, s více než 100 miliardami zhlédnutími, a těsně prvním, který zdolal hranici 100 milionů odběratelů.

T-Series produkuje hudební klipy pro obecenstvo z Indie, které tvoří drtivou většinu jeho základny sledujících. T-Series dozajista ví, jak se dělá marketing. Však o tom vypovídá bezprecedentní růst odběratelů i zhlédnutí.



Bhushan Kumar, předseda a ředitel společnosti, ale pochází z podobně skromných poměrů jako výše zmínění. Ačkoliv se jedná o firmu vybudovanou takřka z ničeho, rozhodně nelze říci, že neměla z čeho čerpat. Rok 2010 představoval zlom, kdy se indická populace začala v nevídaných masách připojovat k internetu.

T-Series tak nyní čerpá z cca 500 milionů krajanů s přístupem na YouTube, a raketový rozmach je znát. V roce 2017 šlo o 17 milionů, takže během posledních 2–3 let se počet sledujících více než zpětinásobil. Tomu do značné míry napomohl medializovaný souboj s předchozím nejsilnějším kanálem PewDiePiem. Zatímco Felix hodně hrál na notu jedince vůči korporacím, T-Series těží z určité národní pýchy. Indové chtěli být první, kdo milníku dosáhnou, a mít největší kanál.

T-Series rozhodně nejeví známky zpomalování. Ve svém repertoáru nabízí desítky tisíc videoklipů, přes 160 000 písniček a kromě toho upoutávky a také náhledy do zákulisí. Bhushan Kumar, výkonný ředitel, má sice hudební sluch, ale takového úspěchu by nedosáhl, kdyby nebyl i vynikajícím byznysmenem, který neúnavně pracuje na dalších klipech, dalších písničkách a dalších příležitostech.