Twitter začíná s velkým čištěním. V prosinci smaže neaktivní účty

V těchto dnech rozesílá společnost Twitter e-maily uživatelům své sítě, kteří se již dlouho na svůj účet nepřihlásili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud to totiž neudělají do 11. prosince, Twitter jejich účet smaže. Vyplývá to z nových pravidel pro nepoužívané účty.

E-mail by měl dorazit všem, kdo se ke svému účtu nepřihlásili déle než půl roku. Podmínkou tak není provést na účtu nějakou aktivitu, ale pouze se k němu přihlásit. Uzavírání neaktivních účtů nebude probíhat najednou, ale potrvá několik měsíců.

Pro někoho může být takové mazání účtů příležitostí pořídit přezdívku, která byla doposud zabraná.

Tato čistka má zapadat do snahy „poskytnout přesnější a důvěryhodnější informace“, na které se lidé mohou spolehnout.

Podle informací serveru Engadget je možné, že nebudou zcela smazány všechny účty. Zůstat by mohly například ty, jejichž uživatel zesnul.