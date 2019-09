Twitter zablokoval kubánské prominenty. Tamní novináři mluví o masivní cenzuře

Agentura také připomněla, že Kuba patří k deseti zemím, ve kterých podle newyorského Výboru na obranu novinářů panuje nejtužší cenzura na světě.

Mluvčí Twitteru postup společnosti vysvětlil tím, že pravidla společnosti zakazují uživatelům uměle zesilovat či narušovat debatu na síti zmnohonásobováním svých účtů.



Zablokování účtů následovalo poté, co Castrův nástupce v čele státu, prezident Miguel Díaz-Canel z televizních obrazovek varoval národ před energetickou krizí způsobenou sankcemi Spojených států.

Reuters podotkl, že sociální média ve světě jsou pod tlakem, aby čelila pokoutným politickým kampaním. Kuba je státem jedné vládnoucí strany, která má monopol na vyjadřování ve veřejném prostoru a v tradičních médiích.



Státní média sice oficiálně mívají různé zaměření, ale často publikují podobné či dokonce stejné články. Hodně státních médií, novinářů a hodnostářů na Kubě se na Twitteru projevuje jen tím, že posílají dál oficiální prohlášení úřadů. Kritici režimu si také stěžují na falešné účty údajných stoupenců vlády, útočící na všechny jinak smýšlející.

Svaz kubánských žurnalistů označil zablokování účtů za „zjevně předem připravený akt kybernetické války, jehož cílem je omezit svobodu vyjadřování kubánských institucí a občanů a umlčet vůdce revoluce“.

Někteří nezávislí kubánští novináři si dělali posměšky z toho, že úřady si stěžují na cenzuru, které se jindy samy oddávají.

„Oficiální kubánský tisk díky Twitteru objevil ‚svobodu vyjadřování‘,“ napsal nezávislý web 14ymedio, provozovaný disidentkou Yoani Sánchezovou. „Cenzoři jsou cenzurováni!“ usoudila americko-kubánská umělkyně Coco Fuscoová.

HAHAHAHAHA. Twitter has suspended the accounts of Raul Castro and other government officials! The censors get censored! https://t.co/Z9sk6FkjZW