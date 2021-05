Největší televizi na trhu vám na zeď vykreslí laser, na šířku má tři metry

Vy nemáte televizi? Vaše návštěvy možná budou v šoku, protože v obývacím pokoji přece odjakživa (tedy od doby její popularizace) byla televize… Posaďte je na pohovku a nechte je s klidnou hlavou chvíli přemýšlet. Potom už jen stačí využít momentu překvapení a zahájit „promítání“ pomocí dálkového ovladače nebo mobilního telefonu. Promítací plátno, které dosud nenápadně viselo na zdi, totiž během okamžiku ožije díky unikátnímu laserovému projektoru The Premiere od Samsungu. A to klidně ve velkém stylu s rozlišením 4K/UHD, podporou obrazu s vysokým dynamickým rozsahem HDR10+ a s úhlopříčkou až 130".

Víc než tři metry široký obraz dokáže každý obývací pokoj proměnit na regulérní kino. Doma si tak můžete užívat své soukromé premiéry filmových novinek, dětem dopřát oblíbené kino s popcornem třeba každý den a pozvánkou ke sledování napínavého hokejového zápasu na opravdu velkorysé projekční ploše jistě nepohrdnou ani vaši přátelé.

Má senzor na děti

Výhodou je, že v případě projektoru z lifestylové řady značky Samsung nepotřebujete ani tak velký obývací pokoj. Zatímco u běžných projektorů platí, že musí být projektor zhruba 3 až 4 metry od zobrazovací plochy, tady postačí pouhého čtvrt metru. Projektor je proto možné umístit na klasický TV stolek přímo ke stěně. Tahle ultrakrátká promítací vzdálenost má nesporné výhody, protože projektor nejenže nikde nepřekáží, ale lze jej snadno umístit i kamkoli jinam, třeba do dětského pokoje. O zrak dětí se v tomto případě vůbec nemusíte obávat. Projektor je chytrý a díky speciálním zabudovaným senzorům pozná, kdy se k němu přiblíží děti, a automaticky snižuje jas, aby ochránil jejich oči. Navíc mu stačí připojení napájecího kabelu a bezdrátové připojení k internetu.

Právě jas je důležitý: 2200 lumenů zajišťuje optimální světlo pro sledování jakéhokoliv obsahu, a to kdykoliv. Nezatahujte ani zatemňovací závěsy, projektor si poradí s jemnými detaily i ve dne. Neuniknou vám ty nejnapínavější sportovní okamžiky ani nejmenší chyby filmařů, třeba jak jí Vivien v Pretty Woman v jednom záběru croissant, a záhy drží v ruce lívanec, případně jak Achillovi, tedy Bradu Pittovi, prolétá v Troji nad hlavou letadlo zrovna ve chvíli, kdy bojuje s Hectorem. Všimli jste si toho? Zkuste si tuhle romantiku nebo napínavé drama pustit se Samsung The Premiere, a uvidíte.

Čeká vás navíc úplně nový zážitek. Oba projektory z řady The Premiere, modely LSP9T a LSP7T, totiž podporují režim Filmmaker. Budete tak mít možnost sledovat například Jurský svět, Válku světů nebo Transformers přesně tak, jak to při natáčení zamýšlel sám režisér Steven Spielberg. To samozřejmě platí o všech filmech, v režimu Filmmaker vždy obraz odpovídá představám autorů.

Na zeď dostane i Novu nebo ČT

Pokud si už nedokážete představit život bez Netflixu, nemusíte se obávat. Díky platformě Samsung Smart TV s operačním systémem Tizen můžete streamovat nejen pořady z Netflixu, ale třeba i z Voyo nebo O2 TV, zkrátka odkudkoli. Ani o běžné televizní pořady člověk s projektorem nepřijde. V projektorech The Premiere jsou rovněž televizní tunery, takže je stačí připojit k běžné anténě pro terestrické vysílání nebo k satelitní parabole. To žádný jiný projektor na trhu neumí. A v neposlední řadě je třeba zmínit to, že se Samsung projektor přátelí i s mobilními telefony, tedy alespoň těmi chytrými. Ovládat jej proto lze i prostřednictvím mobilu, a to pomocí technologie Tap View a mirroringu.

Hladké oblé linie s elegantním nádechem minimalismu předurčují projektor k použití v moderních interiérech. Přední část je potažená látkou, která z projektoru dělá perfektní stylový doplněk. Reproduktor je vybaven basovým wooferem a prostorovým zvukem Acoustic Beam, takže vytváří dokonalý zvukový zážitek jako ve skutečném kině, aniž by bylo nutné investovat do další zvukové aparatury.

Pravdou je, že projektor The Premiere nepatří mezi nejlevnější produkty. Doporučená maloobchodní cena modelu LSP9T (technologie trojího laseru) je 169 990 korun, u modelu LSP7T (technologie jednoho laseru) pak činí 89 990 korun. Na druhou stranu, projektory The Premiere doma maximalizují zážitky ze sledování každého pořadu, ať už jde o napínavý film, nebo mistrovství světa v hokeji. A co víc, větší „televizi“ rozhodně nepořídíte.

Samsung teď navíc nabízí výjimečnou příležitost si projektory The Premiere stejně jako další netradiční lifestylové televizory či soundbary pořídit levněji. Až do 27. června 2021 (nebo do vyprodání zásob) vám Samsung při registraci a nahrání účtenky za jejich nákup vrátí až 25 tisíc korun. Více o akci naleznete zde.