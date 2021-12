Jak vybrat ideální televizor? Řešte využití i umístění

Nárůst úhlopříček je v oblasti televizorů aktuálně zcela jasným a již několik let pokračujícím celosvětovým trendem, který se nevyhýbá ani České republice. K nejprodávanějším tak i v tuzemsku patří televizory s úhlopříčkou 55 palců a u zákazníků výrazně roste zájem také o větší modely s úhlopříčkami 65, 75, ale i 85 palců (215 cm). Na druhou stranu dnes přibývá domácností, kde televizor není takříkajíc „středobodem vesmíru“, dominantou obývacího pokoje, jíž tradičně býval.

Zdá se, že jsou to dva trendy, které jdou v současnosti výrazně proti sobě. Ve skutečnosti tomu tak ale není a televizory a další řešení pro sledování videoobsahu na sebe berou různé podoby, které vyhoví i jejich novým rolím v domácnostech.

Moderní obývací pokoj

Kromě běžných trendů začal být v uplynulých letech u televizorů pro mnohé zájemce velmi důležitý design. Možná vůbec nejsilněji zachytila tento trend značka Samsung, která dnes zákazníkům nabízí hned několik řad designových přístrojů, co nejsou jen tak obyčejnou televizí. Skvělým a vlastně nenápadným doplňkem interiéru může být například televizor z řady The Frame, který se v klidovém režimu přemění na obraz, co je k nerozeznání od klasických uměleckých děl.

Naopak výrazným a svébytným doplňkem může být model The Serif, který je možné postavit volně do prostoru buď na speciálních nožkách, nebo díky profilu ve tvaru velkého písmene I přímo na zem. Designovou a funkční specialitou pak je přístroj nazvaný The Sero, který je jediným otočným televizorem na světě. Obraz na něm lze tedy sledovat jak klasicky na šířku, tak v režimu na výšku, což se bude líbit zejména fanouškům sociálních sítí.

Zábava i práce

I když je u menších úhlopříček stále běžné i Full HD rozlišení, čím dál oblíbenější se stávají přístroje se 4K, nebo dokonce 8K rozlišením, přičemž ty první jmenované dnes v oblíbených úhlopříčkách dominují. Tyto televizory přinášejí zákazníkům špičkovou obrazovou kvalitu, Samsung je dodává v provedeních s technologií QLED nebo Neo QLED. Ve všech případech využívají televizory možnost přepočtu jakéhokoli zdroje signálu (včetně standardního televizního vysílání) do vyššího rozlišení, takže je zaručen vždy co nejlepší možný vizuální zážitek.

Solární napájení Víte, že dálkové ovladače televizorů Samsung Neo QLED jsou vybaveny solárním panelem? Díky tomu není třeba v ovladači měnit baterie. Ovladač se nabíjí automaticky denním nebo umělým světlem, a pokud přeci jen zůstane na delší dobu někde „zašantročený“, lze jej rychle nabít i kabelem z elektrické sítě. Ovladač SolarCell Remote je navíc vyrobený z recyklovaných materiálů.

Filmoví nadšenci by měli volit přístroje s většími úhlopříčkami a vyšším rozlišením, ideálně v provedení Neo QLED s tou nejlepší obrazovou kvalitou. Pro fanoušky velkých úhlopříček pak Samsung nabízí skutečnou specialitu. Jedná se o kompaktní laserový projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností The Premiere, který na zdi vykouzlí obraz o úhlopříčce až 130 palců (330 cm). Pro méně náročné uživatele a univerzálnější využití však plně postačí i televizory s běžnými úhlopříčkami a Full HD rozlišením. Operační systém Tizen na televizorech Samsung zajistí možnost využívat aplikace oblíbených služeb pro streamování obsahu nebo možnost propojit televizor s mobilním telefonem či tabletem a ovládat jej z něj. Naopak televizor sám se může stát nástrojem k ovládání chytré domácnosti.

A možnosti tím nekončí: díky řešení Samsung DeX lze k televizoru připojit smartphone Samsung a proměnit jej v počítač, nebo dokonce díky němu na obrazovce zrcadlit svůj počítač z práce. S přídavnou webkamerou zvládnou televizory Samsung i videohovory.

Do ložnice i na terasu

Běžné modely televizorů Samsung se skvěle hodí pro široké spektrum příležitostí. Poslouží stejně dobře v obýváku a jako druhý televizor třeba v ložnici nebo v dětském pokoji. Díky funkci Hlasový průvodce mají televizory Samsung také usnadněné ovládání pro uživatele se zrakovým postižením. Funkce Více výstupů zase usnadňuje používání uživatelům s postižením sluchu.

Televizory Samsung tedy vyhoví opravdu ve všech možných situacích. Uživatelé mohou volit přístroje podle funkcí, velikostí úhlopříček, designu i kvality obrazu. A Samsung má v portfoliu i další specialitu: televizor pro venkovní využití The Terrace. Vodě a prachu odolný přístroj, který vydrží rozsah teplot od -30 do +50 °C má speciální antireflexní obrazovku, která minimalizuje odlesky, a zpříjemňuje tak sledování pořadů třeba na terase.