QD-OLED, tajemná zkratka, která je zárukou skvělého obrazu

Nejnovější televizory Samsung řady S95B překvapí uživatele nejen kvalitou obrazu, ale zejména tím, jak dobře je obraz vidět a jak zůstává skvěle kontrastní třeba i za jasného dne. Když na obrazovku zasvítí sluneční světlo, obraz u řady běžných televizorů bledne. Ne tak u OLED televizorů Samsung. Ty si i v takových obtížných situacích zachovávají věrnou reprodukci barev a parádní jas.

Vděčí za to technologii takzvaných kvantových bodů (Quantum dots), proto se tyto panely někdy označují také jako QD-OLED. Pozor, ne každý OLED televizor je QD-OLED, to je potřeba rozllišovat v detailních specifikacích. Platí však, že veškeré OLED televizory, které má Samsung momentálně v nabídce, jsou QD-OLED přístroje. Samsung také nabízí televize s technologiemi QLED a Neo QLED, MicroLED panely a přístroje s Crystal UHD technikou. OLED s kvantovými body je v nabídce značky novinkou, která přináší řadu výhod.

Svým způsobem jde o kombinaci výhod tradičních OLED panelů a moderních QLED obrazovek. Zatímco OLED panely vynikají skvělým podáním černé barvy, QLED zase parádním jasem. Skutečně černá černá se hodí zejména při sledování v tmavé místnosti, kdy dokáže divák rozeznat i jemně zašedlý tón barvy, ale tradiční OLED pak nedisponují vysokým jasem, který je potřeba při sledování v jasné místnosti a u HDR obsahu. To řeší QLED panely, které ale zase nemají úplně černou černou. QD-OLED má přitom obojí: jak zcela přesné podání černé barvy, tak vysoký jas.

Samsung S95B Nejnovější OLED technologii mohou zákazníci získat v televizorech Samsung modelové řady S95B. Diváci si na nich mohou vychutnat hlubokou černou, čistou bílou a plné odstíny živých barev za všech podmínek. Televizory také lákají na kompletní Smart TV funkce s operačním systémem Tizen a potěší minimalistickým designem s tenkým tělem i rámečky. V současnosti jsou na českém trhu k dispozici provedení s úhlopříčkou 55“ (139 cm) a 65“ (164 cm) a to za cenu od 47 990 korun.

Technika toho dosahuje právě díky zmiňovaným kvantovým bodům. Základem QD-OLED panelu je plocha OLED buněk, které vydávají modré světlo. Tuto vrstvu řídí elektronika a jde vlastně o jednotlivé pixely obrazu, u každého z nich lze řídit jas individuálně a pixel lze úplně vypnout. Když je zhasnutý, znamená to, že v daném místě zobrazuje displej skutečně černou barvu. Nad touto vrstvou je pak právě vrstva kvantových bodů, miniaturních částeček polovodičového materiálu. To na rozdíl od jiných typů obrazovek nejsou barevné filtry, nýbrž prvky, které samy světlo vydávají.

Celek pak funguje v podstatě tak, že se tyto body, které tvoří jednotlivé barevné subpixely v obvyklém RGB spektru, nechají od modré vrstvy pod nimi „vybudit“ a vydávají světlo o potřebné barvě a intenzitě. Ony kvantové body vlastně mění přicházející modré světlo na zelené (v případě zelených subpixelů) a červené (u červených subpixelů), případně regulují intenzitu toho modrého (u modrého subpixelu). Jelikož v panelu září samotné kvantové body, a světlo tak neprochází žádnými filtry, dosahují QD-OLED televizory opravdu vysokého jasu.

Zatímco běžně se u OLED technologie pohybuje maximální jas na úrovni 800 nitů, u QD-OLED u televizí Samsung je to až 1 500 nitů. Když na takový panel dopadá i poměrně intenzivní denní světlo, lidské oko to nepozná, protože světlo z televizoru je jasnější. To znamená, že obraz zůstává nejen dobře viditelný, ale zachovává si i špičkový kontrast. Divák si tak za všech podmínek užije nejen skvělou černou, ale také perfektní podání barev. Panel je tedy zárukou toho, že barvy nejsou zkreslené, zůstávají přesné za všech podmínek, ve dne i v noci, s přirozeným nebo umělým osvětlením. Samsung to stvrzuje certifikací společnosti Pantone, která garantuje 100% objem barev, tedy to, že v obraze jsou skutečně zastoupeny všechny barvy spektra.