Se sluchátky od Microsoftu můžete ovládat PowerPoint, zvukem nenadchnou

Sluchátka Surface Earbuds ležela v pracovně docela dlouho – vždy bylo na psaní něco zajímavějšího. Především proto, že zastávám názor, že sluchátka mají v první řadě dobře hrát. A řekněme si rovnou, kvalita zvuku není tím, čím by první true-wireless sluchátka od Microsoftu bodovala.

Jsou jiná

Při listování nabídkami zcela bezdrátových sluchátek si jistě všimnete, že jsou si mnohé modely více než podobné – zpravidla pochází z jedné čínské linky a liší se kombinací reproduktorů a elektroniky nebo jen nastavením ve firmwaru. To bylo ostatně patrné i v našem velkém testu. Dobrou zprávou je, že se to sluchátek od Microsoftu netýká. „Jiné“ je na nich skoro vše.



Poměrně netradičně je totiž nevnořujete do zvukovou, ale silikonovým nástavcem usadíte do boltce tak, že se zachytí za kozlík a protikozlík, a tím v uchu drží. Ne tak pevně jako sluchátka kombinující vnoření do zvukovodu a opření o boltec, ale pro běžný pohyb dostatečně.



Řešení je vhodné pro ty, kterým se příčí strkat něco do zvukovou nebo pro ty, kteří stále chtějí být ve zvukovém kontaktu s okolím – třeba aby slyšeli okolní hovory v kanceláři. A naopak zklame ty, kteří se sluchátky chtějí od okolí izolovat a vytvořit si tak tiché prostředí. Okolní hluk slyšíte bez utlumení, protože zde není ani mechanická překážka, ani systém elektronického potlačení.

Microsoft Surface Earbuds

Jiná je i ta část sluchátek, která kouká z boltce ven. Je totiž zcela plochá a netradičně rozměrná – slouží totiž jako touchpad pro dotykové ovládání gesty. Jednotlivé povely si bohužel nemůžete sami zvolit a nastavit, musíte se je mechanicky naučit. Když to zvládnete, můžete si ale třeba i spustit přehrávání z aplikace Spotify, aniž byste předtím aplikaci v telefonu vůbec pustili.

Zajímavou možností je využít sluchátka s kancelářským balíkem Office 365 – svajpováním po jejich touchpadech můžete posouvat slidy v prezentaci. Někdy je potřeba svajpnout dvakrát, ale celkově to docela funguje. Všechny ostatní možnosti, které výrobce jako příklady spolupráce sluchátek a kancelářského balíku udává – například diktování textu, ale zvládnete i s jakýmikoli jinými sluchátky.



I když ...

Technicky jsou na to sluchátka připravena nadstandardně, v každém sluchátku je dvojice mikrofonů a uvnitř procesor, který se snaží snímaný zvuk co nejlépe vyčistit od okolního hluku. A jde jim to velmi dobře, hluk projíždějících aut ani hlomoz při používání vysavače srozumitelnost nijak nezhoršily. Výsledek nám přišel celkově o trochu méně vyčištěný než u nedávno testovaných Huawei FreeBuds Pro, ale patří rozhodně k tomu nejlepšímu, co dnes můžete dostat.

Na jedno nabití sluchátka vydrží zhruba šest hodin reprodukce, pokud telefonujete je to podle výrobce o hodinu a půl méně (v tomto režimu jsme neměřili, tak dlouho jsem s nikým nemluvil). V pouzdře sluchátka nabijete zhruba tři a půlkrát, pouzdro nabíjíte pomocí USB-C kabelu, bezdrátové nabíjení chybí.

Makrobiotický projev

Reprodukce je, stručně řečeno, neslaná a nemastná. Výsledek je příjemný a nerušivý, kulisově poslouchat lze dlouho bez únavy sluchu. Ale nečekejte, že si budete do rytmu podupávat.

Milovníci důrazných basů nemusí sluchátka vůbec vyndat z pouzdra – ani výrazné, ani hluboké basy totiž sluchátka nezahrají. Více se orientují na středy a výšky, přičemž nezní špatně, ale s prostorem nebo detaily si hlavu příliš nelámou. A je to škoda, sluchátka umí přijímat zvuk v pokročilém kodeku aptX-HD, takže v tomto ohledu výrobce na kvalitu nerezignoval. Výsledek tomu bohužel neodpovídá. Jako kulisa – proč ne. Ale za necelých sedm tisíc (respektive 6 990 Kč) by měla sluchátka zvukově nabídnout mnohem, mnohem víc.

Pro majitele iPhonů a iPadů malé varování, sluchátka nepodporují kodek AAC, Apple zase nenabízí aptX, takže byste byli při takové kombinaci odkázáni jen na základní kodek SBC. Sluchátka umí být v jednu chvíli připojena jen k jednomu zařízení, každé sluchátko lze používat samostatně.



Závěr

Pokud potřebujete maličká sluchátka, která vás neodizolují od okolí a zároveň umožní odkudkoli zcela bezproblémově telefonovat, pak mohou být Surface Earbuds zajímavou volbou.



Pokud vám jde především o kvalitní poslech hudby, je lepší se poohlédnout jinde. Konkurence je bohatá.