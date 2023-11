Žádný sex ani vraždy. Nová streamovací služba cílí na náročnější publikum

Na webových stránkách a v aplikacích NASA bylo vždy k dispozici obrovské množství videoobsahu a to včetně přenosů z ISS, nebo i třeba přímých přenosů startů raket v rámci živého vysílání NASA TV. Roztřídit, uspořádat, nabídnout v elegantním rozhraní a postupně doplňovat dalšími ucelenými řadami dokumentárních seriálů a speciálních pořadů má nová streamovací služba NASA+, přičemž to plus je zároveň symbolem hvězdy.

Na rozdíl od většiny streamovací konkurence k NASA+ nepotřebujete předplatné a vše můžete sledovat bezplatně. A naopak, všechny pořady jsou zpravidla v anglickém znění s možností zobrazit anglické titulky, dabing nebo různé jazykové varianty titulků jsme nepotkali. Pořady jsou zpravidla v blíže neurčeném „HD“, na prostorový zvuk zapomeňte.

Služba je dostupná skrze webový prohlížeč (zkoušeli jsme ji v Safari na nové Apple TV), v aplikacích pro Android a iOS a v Apple TV , Roku a Fire TV (ale v nabídce Fire TV na starším v USA zakoupeném HDMI dongle jsme našli jen starší verzi aplikace NASA bez streamovací služby). Zda bude v budoucnu dostupná na Android TV nebo třeba Tizenu zatím NASA neuvedla.

Doufáme , že tvůrci aplikace pro Android opraví vestavěný přehrávač, který zatím funguje mizerně. Obraz je mnohem větší než okno výřezu pro sledování.

Pokud umíte anglicky, čekají vás na NASA+ tisíce hodin zajímavých informací a dechberoucí podívané.