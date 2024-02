Šest es za sebou! Smečař Benda svým podáním zachránil Beskydám druhý set

Smečař volejbalistů Black Volley Beskydy Jiří Benda se ve 21. kole extraligy blýskl šesti přímými body z podání v řadě. Díky nim Beskydští ve druhé sadě otočili stav na 16:10 a porazili Ostravu 3:2 (23, 18, -16, -29, 13).

„Něco takového se mi povedlo asi poprvé v životě,“ usmál se Benda. „Trochu mě naštval rozhodčí některými špatnými verdikty, což mi pomohlo. Nakoplo mě to.“

Benda upozornil, že nepředvedli dobrý volejbal. „Ostrava v některých chvílích hrála lépe. Tu výhru jsme si tak nějak vybrečeli, protože to od nás bylo utrápené.“

Ostravským k bodu za prohru 2:3 pomohla nová posila, univerzál Peter Michalovič, který byl s 21 body nejúdernějším hráčem utkání. A ve vypjaté koncovce čtvrté sady svým útokem nejprve získal čtvrtý setbol, načež dal přímý bod z podání.

„Mrzí měl ale ten tie break,“ řekl Michalovič. „Celý set jsme se tahali, ale když jsme mohli odskočit, chybovali jsme. Pozitivní však je, že jsme se po dvou prohraných setech dokázali vrátit do zápasu. Doufám, že další utkání bude zase lepší a doma (10. února od 18.00 s Příbramí – pozn. red.) předvedeme kvalitnější a hlavně stabilní výkon.“

Ostravský trenér Dariusz Luks podotkl , že i jeden bod může být pro jeho tým hodně důležitý. „Je ale pravda, že do utkání jsme vstoupili až ve třetím setu. Takové zápasy musíme rozjet lépe,“ zdůraznil Luks.

„To, co jsme dneska předvedli, není volejbal… Pět setů jsme hráli nevím co,“ povzdechl si ostravský kapitán Jakub Dvořák. „Sice jsme celou dobu bojovali, ale asi budeme potřebovat nějakého psychologa, abychom hráli nejen, až když prohráváme nula dva na sety.“

Podle beskydského trenéra Michala Provazníka bylo na Ostravských vidět, že je příchod Michaloviče zklidnil. „Ještě se musejí sehrát, ale ty školácké chyby, které dělali standardně, už tam tak často nebyly,“ řekl Provazník, jenž do základní sestavy postavil hned tři osmnáctileté hráče.

Nahrávač Martin Hilšer naskočil místo zraněného Tomáše Miška, na blok šel Antonín Klimeš a na libera Jakub Krejčíček.

„Nechci říct, že jsme po prvních dvou vyhraných setech usnuli, ale pro nás to bylo těžké, neboť celá tíha zápasu padla na mladého nahrávače Martina Hilšera. Nakonec to zvládl,“ uvedl Provazník. „Martin se dostává do hry, i když máme Toma Miška, ale teď věděl, že ať mu to půjde, nebo ne, na hřišti zůstane a bude to muset dopinkat.“

Kouč označil výhru za o to cennější, když v sestavě měli tři mladíky. „Byli pod tlakem, vyzkoušeli si, jaké to je, když po nich soupeř jde,“ podotkl. „Byť to občas skřípalo, zkušenosti budou k nezaplacení pro ně i pro nás, že máme další hráče, které můžeme poslat do hry.“

Blokaře Klimeše postavil cíleně místo zkušeného Denyse Danylova. „Šli jsme do toho s tím, že ostravský Cmokalo se z postu univerzála vrátí na smeč a bude přihrávat. Víme, že se trápí s plachtícím podáním, a to má Komár (Klimeš) výborné,“ usmál se Michal Provazník.