Perušič a Schweiner si v semifinále ME na vídeňské „pláži“ nezahrají

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner se do semifinále ME ve Vídni neprobojovali. Čtvrtfinálovou bitvu s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem, jenž byl hvězdou dramatického zápasu, prohráli 16:21, 21:16 a 10:15. Děleným pátým místem čeští reprezentanti po olympijském turnaji poznamenaném covidem-19 a karanténou vyrovnali na ME své maximum.