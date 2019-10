Liberecký kapitán Štokr po prvním duelu: Musíme všechno zlepšit

„Čekali jsme, že to na úvod nebude lehké. Ústí hrálo odvážně a uvolněně, protože nemělo co ztratit, my jsme naopak byli trochu v křeči. Bylo znát, že to ještě nemáme úplně sladěné, a proto jsme rádi, že jsme vybojovali tři body. Nebyly vůbec jednoduché, všechny sety byly vyrovnané,“ popsal Michal Nekola, trenér Dukly.



Hosté vyhráli první sadu, domácí další dvě, ale ve čtvrté museli dohánět až pětibodové manko. V jejím závěru dokázali skóre otočit na svoji stranu, ale Ústečtí se nevzdávali a hráči Liberce využili až třetí mečbol.

„V tom konci zápasu stejně jako v předchozím třetím setu jsme Ústí přehrávali hlavně lepší obranou,“ uvedl Nekola. „Na začátku sezony pro nás nebude žádný soupeř snadný a body si budeme muset tvrdě uhrávat koncentrovanými a disciplinovanými výkony.“

Ze dvou nových smečařských posil se v libereckém dresu představil v základní sestavě Izraelec Šafranovič, Slovák Mikula má totiž stále problémy s ramenem a je otázkou, jestli nebude muset na operaci. „U Šafranoviče to ještě není úplně ono, ale věřím, že jeho výkony půjdou postupně nahoru. Zkušeností na to má dost,“ podotkl Michal Nekola. Novým kapitánem Dukly je po ukončení kariéry Správky univerzál Štokr.



„Jen jsme čekali, co se stane, takhle se hrát nedá. Kazili jsme servis a když se o něj nedokážeme opřít, tak alespoň musíme být trpěliví,“ řekl Jan Štokr. „Musíme všechno zlepšit, aby to bylo preciznější. Opravdu jsme rádi za tři body.“

Dukla nastoupila v sestavě Biernat, Štokr, Šafranovič, Pietruczuk, Holubec, Veselý, na liberu se střídali Kopáček a Kunc, do hry se dostali ještě Srb, Indra a Leikep.