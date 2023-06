Českými volejbalisty roku byli vyhlášeni univerzálové Orvošová a Šotola

Dvaadvacetiletá Orvošová patří dlouhodobě k oporám reprezentace, na loňském mistrovství světa patřila k nejproduktivnějším hráčkám týmu. S klubem KS DevelopRes Rzeszów získala stříbro v polské lize a postoupila do čtvrtfinále Ligy mistrů. V anketě o nejlepší českou volejbalistku tentokrát předčila reprezentační kapitánku Mlejnkovou, jež získala toto ocenění pětkrát za sebou.

„Popravdě jsem toto ocenění vůbec neočekávala, ale jsem za něj moc ráda a myslím si, že mě to může motivovat k další práci a dalšímu rozvoji v mojí kariéře,“ uvedla v tiskové zprávě.

Třiadvacetiletý Šotola vyhrál s Berlínem bundesligu i tamní pohár a zahrál si čtvrtfinále Ligy mistrů. Díky tomu byl ve svazové anketě tentokrát lepší než jiný univerzál Hadrava. „Titulu Volejbalista roku si cením strašně moc, protože jsem v této anketě ještě nikdy nebyl nominovaný a hned první nominace se proměnila ve výhru. To je super. Chtěl bych poděkovat všem, co mě volili za jejich důvěru. Je to totiž to nejvyšší ocenění, jaké může český volejbalista dostat,“ radoval se.

Marek Šotola

Nejlepšími beachvolejbalovými páry se stali Ondřej Peušič s Davidem Schweinerem a Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou. Obě dvojice obhájily loňské ocenění. „Samozřejmě si ceny vážíme hodně. Je to odměna nejen za práci, kterou jsme odvedli minulý rok, ale i za roky předchozí. Přestože se žebříčkově zdálo, že bychom měli být favority a vyhrát, obhajovat toto ocenění každý rok není vůbec nic jednoduchého. Zvlášť s tím množstvím mladých nadějných hráčů, kteří se každým rokem zlepšují a už podávají velmi slušné výsledky na mezinárodní úrovni. Máme z toho velkou radost a bereme to jako závazek do další práce,“ řekl Perušič.

Ocenil práci kouče Andrey Tomatise, jenž se stal nejlepším beachvolejbalovým trenérem roku. „Myslím si, že pro zahraničního trenéra, který je s námi už sedmým rokem, ale přeci jen pořád je to cizinec, je každé ocenění práce, kterou tady odvádí, velmi ceněné. Jsem přesvědčený, že si té ceny hodně váží a i on to bere nejen jako odměnu za stříbro z mistrovství Evropy a další loňské úspěchy, ale i za koncepční práci, kterou tady od roku 2017 odvádí,“ doplnil.

Zahraniční kouč získal ocenění i v šestkovém volejbale, stal se jím řecký lodivod ženské reprezentace Jannis Athanasopulos. „Toto ocenění patří v první řadě celému týmu. Chtěl bych poděkovat všem asistentům, manažerům, fyzioterapeutům a doktorům. Ti všichni odvedli skvělou práci. Vím, že ta cena je udělena mně, ale je to týmové vítězství. Proto bych chtěl poděkovat i jim a samozřejmě holkám,“ řekl.

Nejužitečnějšími hráči extraligy byli vyhlášeni smečaři Magdalena Bukovská z KP Brno a Martin Licek z Českých Budějovic. Ocenění za celoživotní práci získal in memoriam Zdeněk Pommer starší. Mládežnickým trenérem je Petr Juda a rozhodčím roku Vlastimil Kovář mladší.

kab maz