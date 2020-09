Už jsem byl vyšťavený, připustil Kolář. S Ostravou se loučí

„Už jsem byl hrozně vyšťavený. Přece jen jsem hrál už kvalifikaci a poté dlouhé zápasy, jeden trval i přes tři hodiny. Pak už to člověku neletí, jak by mělo, což je hodně znát,“ řekl Kolář, který je 225. hráčem světového žebříčku. Otte je jen o šest příček výše.

Rozhodoval i servis Otteho?

Má ho výborný. Druhá věc je, že jsem ho nedostal pod tlak, takže servíroval uvolněně. Být stavy jiné, také by znervózněl, ale dneska jsem ho k tomu nedokázal donutit, i když jsem se snažil hrát dlouhé výměny, na které jsem zvyklý. Jenže v každé výměně mi strašně rychle docházely síly a balony byly kratší, pomalejší, což je na této úrovní hodně znát.

Můžete ostravský turnaj považovat za vydařený, když jste zvládl kvalifikaci a došel do čtvrtfinále?

Jsem spokojený. Předvedl jsem tady čtyři výborné zápasy. Ve druhém kole jsem vyhrál z mečbolu soupeře (nad Kazachem Dmitryjem Popkem) a zápas před tím měl protivník (Tunisan Malek Džazírí) nějaké setboly a také jsem to otočil. Předvedl jsem tady kvalitní tenis, hlavně morálkou, že jsem dokázal otočit nepříznivé stavy, bojovat. Dneska jsem už bohužel neměl sílu, ale neříkám, že v plné kondici bych Oscara porazil. Určitě by to však nebylo dvakrát jedna šest.

Co vás čeká nyní?

Turnaj v Prostějově. Před tím si ještě jeden dva dny odpočinu a znovu do toho půjdu naplno, abych předváděl tenis, na který jsem zvyklý. Dnešní zápas musím hodit za hlavu, i když ponaučení si z něj nějaké vzít musím.

Zdeněk Kolář ve čtvrtfinále challengeru Ostrava Open

Jaké?

Zkusit něco vymyslet, i když fyzicky už nemůžu. Přijít s něčím, čím bych soupeři utkání znepříjemnil, něco najít. Ale na to, že mi chyběly síly, se nechci vymlouvat. Oscar je kvalitní hráč a zasloužil si vyhrát.

Je pro vás úspěch, že jste ve dvouhře z pěti českých tenistů došel nejdále?

Vždycky tvrdím, že nehrajeme jen proti Čechům, ale bojujeme proti celému světu, takže to, že jsem byl poslední z Čechů v soutěži, je hezké, jenže pořád je tady plno cizinců, kteří došli dál než já.