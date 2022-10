Do Ostravy jen autem. Příjemná změna, hlásí Plíšková a slibuje dobrý tenis

Plíšková si v Ostravě zahraje po roční pauze, loni se totiž na poslední chvíli odhlásila kvůli zraněnému zápěstí. Letos ji žádné zdravotní problémy nesužují a po náročné severoamerické tour, kde se kromě US Open představila také v San José, Torontu a Cincinnati, a turnaji v Tokiu se těší, až se opět ukáže českým divákům.

„Vracím se sem po dvou letech. Už jsem dlouho nehrála doma, takže se chci fanouškům předvést,“ slibovala na tiskové konferenci.

Na jméno úvodní soupeřky si však počká až do konce víkendové kvalifikace. Hlavní část turnaje s názvem AGEL Open, který je zařazený do kategorie WTA 500, se rozeběhne v pondělí 3. října, finále je na programu v neděli 9. října.

Karolíno, v prvním kole jste si vylosovala kvalifikantku. Jste spokojená?

Asi jo. Dobrých hráček se sem sjelo opravdu hodně, takže i kvalda je nabitá. Jsou tam silné hráčky, nejvýše postavená je, myslím, 34. na světě (Australanka Alja Tomljanovicová). Ale uvidíme, na takovém turnaji bude každý zápas těžký.

V případě postupu vás čeká Maria Sakkariová, to by byla bezpochyby také velká výzva.

Samozřejmě, ale na další kola zatím nebudu koukat. Nejdřív se tam musím vůbec dostat. (smích)

Letos na tvrdých površích střídáte povedené turnaje s méně podařenými, třikrát jste končila s jedním vítězstvím už v osmifinále. Jaké máte cíle pro Ostravu?

Doma jsem dlouho nehrála, takže se pokusím udělat co nejlepší možný výsledek a odehrát tady spoustu zápasů. To je můj jediný cíl.

Karolína Plíšková na turnaji Pan Pacific Open v Tokiu

Takže si chcete pořádně užít domácí publikum?

Užívání mi v poslední době moc nejde. (smích) Samozřejmě chci, aby mě lidi viděli, protože nevím, kdy dostanu další příležitost si zahrát doma.

Naposledy jste v Ostravě hrála před dvěma roky…

A to byl covid, takže jsme nehráli před fanoušky. Slyšela jsem, že letos jich má přijít spousta, i z toho důvodu chci dojít daleko. Představit se po delší době doma je určitě super a rozhodně chci předvést dobrý tenis.

Loni jste ostravský turnaj vynechala kvůli zranění, máte o to větší motivaci?

Motivace je asi pořád stejná, důležité je předvést divákům solidní výkon. Zároveň vím, že ti, co mě pravidelně sledujou, se dívají i na mé ostatní zápasy. Každopádně věřím, že mám pořád co ukázat. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.

Letos jste před turnajem stoprocentně fit?

Žádné zdravotní potíže nemám, a i kdybych měla tak tady rozhodně budu hrát.

Do Ostravy jste cestovala autem, což je jistě příjemná změna oproti srpnovému a zářijovému cestování, že?

Turnajů, které se dají takhle objet, není mnoho. Pro mě to jsou maximálně dva za rok, takže je to skvělé. Jsem ráda, že nemusím do letadla a jen se svezu autem. Je to mnohem lepší. Takže určitě příjemná změna.