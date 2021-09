Plíšková: Neměla jsem zápas ve svých rukou. Štvalo mě, že chyběly šance

New York (Od našeho zpravodaje) - Řecká válečnice, která by se svými svaly a sveřepostí obstála snad i v bitvě u Thermopyl, zastavila ve čtvrtfinále US Open českou sokyni, která dlouho držela tvář pokerové hráčky. Uvnitř však Karolínu Plíškovou hnětlo, že jí Maria Sakkariová nedává skoro žádnou příležitost sáhnout po vítězství.