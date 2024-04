Alcaraz se potýkal se zraněním svalu na předloktí pravé ruky a v Monte Carlu se snažil do poslední chvíle s fyzioterapeuty pracovat na tom, aby mohl nastoupit. „Ale není to možné, nemůžu hrát. Moc jsem se na to těšil. Uvidíme se příští rok,“ napsal.

Při dosud jediném startu v Monte Carlu v roce 2022 vypadl Alcaraz ve druhém kole. Letos měl do turnaje vstoupit duelem s Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady.