Murray dohrál již v prvním kole i v Kolíně nad Rýnem, nestačil na Verdasca

antuka, dotace 271.345 eur

Dvouhra - 1. kolo:

Sonego (5-It.) - Zeppieri (It.) 6:2, 7:6 (7:4)

Andújar (6-Šp.) - Kovalík (SR) 7:5, 7:5

Carballés (Šp.) - Coria (Arg.) 7:5, 6:4

Delbonis (Arg.) - Seppi (It.) 7:5, 7:6 (8:6)

Cecchinato - Mager (oba It.) 5:7, 7:6 (9:7), 6:2

Djere (Srb.) - Nagal (Indie) 6:3, 6:1



Čtyřhra - 1. kolo:

Paul, Tiafoe (USA) - Veselý, Göranson (ČR/Švéd.) 7:6 (9:7), 1:6, 11:9.