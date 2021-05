Kanár, šílený tie-break a vydřená výhra. Muchová je v Madridu ve čtvrtfinále

antuka

Muži (dotace 3,226.325 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Millman (Austr.) - Hurkacz (12-Pol.) 5:7, 7:6 (7:9), 6:3

Sinner (14-It.) - Pella (Arg.) 6:2, 4:4 skreč

Ruud (Nor.) - Auger-Aliassime (15-Kan.) 6:1, 6:4

Nišikori (Jap.) - Chačanov (Rus.) 6:7 (6:8), 6:2, 6:2

Davidovich (Šp.) - Herbert (Fr.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Popyrin (Austr.) - Struff (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4)

Nišioka (Jap.) - Krajinovič (Srb.) 6:2, 6:4

Bautista (9-Šp.) - Cecchinato (It.) 6:2, 6:7 (3:7), 7:5

Ramos (Šp.) - Fritz (USA) 7:5, 5:7, 6:4

Paire (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 7:5

2. kolo:

Rubljov (6-Rus.) - Paul (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Bublik (Kaz.) - Shapovalov (11-Kan.) 6:4, 5:7, 6:4

Thiem (3-Rak.) - Giron (USA) 6:1, 6:3

De Minaur (Austr.) - Harris (JAR) 6:2, 3:0 skreč.

Berrettini (8-It.) - Fognini (It.) 6:3, 6:4

Ženy (2,549.105 milionu eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (ČR) - Sakkariová (16-Řec.) 6:0, 6:7 (9:11), 7:5.

Mertensová (13-Belg.) - Halepová (3-Rum.) 4:6, 7:5, 7:5

Sabalenková (5-Běl.) - Pegulaová (USA) 6:1, 6:2

Pavljučenkovová (Rus.) - Bradyová (11-USA) 7:5, 6:7 (8:10), 6:3

Čtyřhra - 2. kolo:

Bencicová, Teichmannová (Švýc.) - Hibinová, Voráčová (Jap./ČR) 6:3, 7:5

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Keysová, Pegulaová (USA) 3:6, 6:2, 10:8