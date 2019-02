Antuková sezona a pak konec? Nad tím jsem nepřemýšlel, řekl Federer

„Moje tělo je připraveno hrát na antuce. Přemýšlel jsem o tom dlouho a usoudil jsem, že to bude dobré,“ řekl 37letý Federer novinářům před startem turnaje v Dubaji.



Rozhodnutí, že se po dvou letech opět vrátí na nejpomalejší tenisový povrch, padlo po osmifinálovém výpadku na Australian Open.

Rázem se začaly šířit spekulace, zda Federer neplánuje rozlučkový rok. Vždyť se na Roland Garros představil naposledy v roce 2015. Poslední dva ročníky na turnaji, který ovládl v roce 2009, vynechával, předtím ho zastavilo zranění.

„S tím moje rozhodnutí nesouvisí,“ přidává dvacetinásobný grandslamový šampion.

Turnajový harmonogram švýcarský perfekcionalista konzultoval s týmem i rodinou. Vše do detailu musí vyhovovat všem stranám. Před pařížským grandslamem se tak Federer představí na generálce v Madridu.



A v současném rozpoložení ani on sám netuší, zda se za rok vrátí, antukový grandslam vynechá, nebo se s tenisem definitivně rozloučí.

Cesta k jubileu

Tak daleko ale zatím Federer vůbec nehledí. Teď před ním kromě jiného stojí významný milník: v Dubaji na konci týdne může získat 100. turnajový triumf na okruhu ATP ve dvouhře. Více pohárů v Open éře získal pouze Jimmy Connors (109).



„Samozřejmě, přijíždím do Dubaje, kde jsem si užíval hodně úspěchů (turnaj ovládl v minulosti sedmkrát). Vy (novináři) možná věříte, že by se to tu mohlo stát. Ale mám velmi těžký los,“ řekl Federer.

Pokud nasazená dvojka zvládne středeční osmifinálový duel se Španělem Verdascem, v dolní části pavouka dále hrozí střet s Kanaďanem Raonicem, mladíky Chačanovem a Čoričem nebo Tomášem Berdychem.

„Nehrál jsem několik týdnů. Musím vše opět resetovat,“ přiznal Federer, jenž od lednového Australian Open nehrál a propadl se v žebříčku na sedmou příčku.

Začátkem února se Federer plavil po Ženevském jezeře a propagoval svůj Laver Cup, který se ve švýcarském městě uskuteční na konci září. Velkolepá tenisová show hlásila téměř okamžitě vyprodáno.

Jako by fanoušci tušili, že před domácím publikem se Federer plánuje rozloučit. V Dubaji teď naznačil, že tomu tak být nemusí.