Kvitová před Turnajem mistryň: Stihla jsem Příbram, Barcelonu už ne

Soupeřky očima Kvitové Ashleigh Bartyová: „Je právem jednička, umí tenis výborně mixovat, vždycky to proti sobě máme vyrovnané. Zápasy o pár míčích.“ Karolína Plíšková: „Naposledy jsme se potkaly před rokem na Turnaji mistryň v Singapuru. Výborně servíruje, snaží se do toho chodit, hraje agresivně.“ Naomi Ósakaová: „V Melbourne i v našem finále hrála asi nejlepší tenis, co jsem viděla. Po ne úplně podařeném létě se zase dostala do špičky.“ Simona Halepová: „Všechno doběhne, všechno zahraje tam, kam má; z mojí strany je to proti ní hodně o trpělivosti.“ Bianca Andreescuová: „Moc o ní nevím, viděla jsem jen finále na US Open proti Sereně. Její sebevědomí je momentálně asi hodně vysoko, protože pro ni poslední dobou platí, že co hrála, to prakticky vyhrála.“ Belinda Bencicová: „Dostala se tam na poslední chvílí a přála jsem jí to, je to fajn holka. Šikovná mladá hráčka, jede na Turnaj mistryň poprvé, tak si to hlavně užije.“ Elina Svitolinová: „Loni v Singapuru vyhrála, tím pádem na ni asi bude tlak. Hodně záleží na povrchu – pokud bude pomalejší, určitě bude nebezpečná.“