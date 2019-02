Karolína Plíšková: Těším se na Fed Cup. Bude to velká bitva

„Na únorový Fed Cup se moc těším. Loňské finále jsem bohužel kvůli nemoci a zranění zmeškala, tak se pokusím dostat do něj náš tým i letos,“ uvedla Plíšková na svých internetových stránkách. Duel o titul proti Američankám vynechala kvůli natrženému lýtkovému svalu, nemoc ji nepustila na kurt ani v 1. kole.

Šestadvacetiletá Plíšková se loni podílela na výhře v semifinále v Německu a s fedcupovým družstvem v minulosti slavila triumfy v letech 2015 a 2016.

Plíšková bude proti Rumunkám českou jedničkou, jelikož světová dvojka Petra Kvitová se z prvního kola omluvila. Druhou singlistkou by mohla být Kateřina Siniaková. Pála může do nominace doplnit třeba i Markétu Vondroušovou a na čtyřhru do páru se Siniakovou Barboru Krejčíkovou.

Soupeřky se v Ostravě objeví podle Plíškové v nejsilnější sestavě. „Přijede i Simona Halepová, takže to bude velká bitva. Ale v Ostravě je vždy báječná atmosféra, naposledy jsme tam porazily předloni Španělky,“ vzpomínala Plíšková.

Třetí hráčka světa Halepová se ve Fed Cupu objevuje pravidelně, od roku 2014 hrála vždy alespoň jednou za rok, proto je její start pravděpodobný. V týmu kapitána Florina Segarceanua může být i světová osmadvacítka Mihaela Buzarnescuová.