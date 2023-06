Kája umí všechno, říká Hájek o Muchové. Je komplexní hráčka, souhlasí Novák

„I když jsem si na 99 procent myslel, že je konec, že zlom byl tiebreak druhého setu,“ žasl u fantastické sportovní podívané. „Po dlouhé době jsem vydržel sedět u celého zápasu ženského tenisu. Ukázalo se, že dokud se v tenise nepromění poslední balon, furt se hraje. Kája odvrátila mečbol, pak byl tlak na Sabalence, která to musela dopodávat, což se díky bohu nestalo.“

Strhující počínání tenistky, jež stejně jako Hájek začínala s raketou na olomouckých kurtech, jej pohltilo. „Kája neskutečně odehrála poslední čtyři gamy, v totálním laufu. Celý zápas měl úžasnou úroveň z obou stran, byla to reklama na ženský tenis.“

Famózní obrat na 7:5 oceňují tenisové osobnosti po celém světě. Muchová si díky němu zahraje první finále grandslamu, v sobotu (15.00) ji čeká světová jednička Polka Iga Šwiateková. „Otočit zápas z 2:5 svědčí o psychické odolnosti. Je ochotna udělat pro úspěch cokoli,“ říká Jiří Novák, někdejší pátý tenista světa.

S trojnásobnou grandslamovou šampionkou Šwiatekovou se Muchová utkala jen před čtyřmi lety v Praze, kdy ji porazila 4:6, 6:1, 6:4.

„Myslím, že je to padesát na padesát, i když Šwiateková je první na světě. Dvakrát Roland Garros vyhrála, ale Karolína nemá co ztratit, jede na vítězné vlně, porazila Sabalenku. Ukazuje, že do špičky patří, a záleží, jak jí to sedne,“ tvrdí Novák.

Hájek tip doplní: „Je to finále, stát se může cokoli. Favoritkou je jasně Šwiateková, která je naprosto dominantní. Nechci říct, že je to padesát na padesát, ale šance je.“

Může být světová jednička

Podle něj by mohla platit podobná strategie jako na ranařku Sabalenkovou. „Karolína bude muset zvolit správnou taktiku, hrát přesně, rozhodit její rytmus. Šwiateková před sebou tlačí válec, soupeřku zašlape do země. Kája musí hrát chytře, dobře servírovat, použít čop, kraťas. To, co hrála se Sabalenkovou. Neříkám, že Šwiateková je stejná jako Sabalenková, ale podobná. Obě hrají strašně rychle,“ porovnává Hájek.

Sám se na pařížské antuce dostal nejdále do třetího kola v roce 2007. A do pocitů finalistky grandslamu se nedokáže úplně vcítit ani Novák, který byl v semifinále Australian Open v roce 2002.

Karolína Muchová servíruje ve čtvrtfinále Roland Garros.

„Když se člověk dostane do druhého týdne grandslamu, je to už taková pohoda. Na začátku je tam 128 hráčů, do toho koučové, všechno je přeplněné. Ale teď je areál více méně prázdný. Jen pro vyvolené, pro pár hráčů na světě,“ popisuje Novák jedinečné chvíle tenisového zápolení. „Na začátku je problém dostat tréninkový kurt, tohle je příjemnější. Jste pánem svého času. Jsou to nádherné pocity.“

Roland Garros považuje za vůbec nejtěžší z grandslamů: „Tam musíte ukázat všechno – jak tenisové umění, tak fyzickou odolnost. Antuka je nejpomalejší a musíte si všechno uhrát.“ Vypadá to, že oranžový povrch z rozdrcených cihel tenistkám z Česka tuze svědčí.

I americká sportovní stanice ESPN na twitterovém účtu, který sleduje více než 43 milionů lidí, po postupu Muchové obdivně připomněla: „Je čtvrtou ženou z České republiky, která se dostala do finále French Open od roku 2015.“

Hájek se snaží pro krásnou vizitku českých tenistek najít vysvětlení: „Nevím, čemu to přičíst. Na antuce Češi vyrostli, i když někteří říkají, že jim nevoní, je to u nás povrch číslo jedna.“ Novák z Prostějova doplní: „Holky hrají výborně, je neskutečné, že jich máme ve stovce tolik. Fantastický úspěch.“

Teď se pozornost tenisového světa upne k dívce z Olomouce, která baví pestrou škálou úderů.

„Nechci hanit ostatní české holky, ale když si zapnu tenis v televizi, tak se dívám buď na Krejčíkovou, nebo na Muchovou. Umí všechno – servis, čop, volej, kraťas, dobře se pohybují. Přemýšlení mají takové polochlapské, opravdu cítí kurt. Není to o náhodě, tenis mají takticky propracovaný, umí hrát na všech površích,“ všímá si Hájek.

Novák souhlasí: „Jsou si hrozně podobné s Bárou Krejčíkovou. Umí prostě všechno. Je šikovná ve všech partiích. Umí slajzovaný úder, kraťas, chodit výborně na síť. Je to komplexní hráčka. Je perfektní, že dokáže hrát celodvorcový tenis a nemlátí to jen od základní čáry.“

Silnou stránkou Muchové je rovněž psychická odolnost, kterou ukázala nejen při odvracení mečbolu proti Sabalenkové. Flegmatická povaha se ve vypjatých chvílích hodí.

„Celý zápas je strašně klidná, de facto nemá negativní emoce. Občas se povzbudí. Psychicky je odolná, i když toho musela mít na konci plný brejle. Stejně na sobě nedá znát, že je v úzkých. Pořád si jede to svoje, soustředila se, šla míč po míči. Po fyzické i psychické stránce je strašně silná,“ podotýká Hájek.

Jejím největším limitem tak zůstává křehké zdraví.

„Má výhodu, že umí hrát na všech površích. Nedělá jí problém ani beton, tráva. Je všestranná, ale musí vydržet zdravá. Je špatně, když jste fit dva tři měsíce a pak měsíc nehrajete. To vám vždycky vlak ujede a trvá, než se dostanete zpátky,“ vypráví Hájek z vlastní zkušenosti.

„Karolína po různých zraněních vypadla před pár měsíci ze stovky. Proces návratu je pak dlouhý, ale když bude zdravá, nevidím důvod, proč by jednou nemohla být světovou jedničkou. Je lepší hráčka než některé, které byly první na světě.“

Také Novák se domnívá, že zdravá Muchová může porazit kohokoli. „Stoprocentně,“ kývne. „Hrozně jí to přeju, protože má velký potenciál, ale trápila ji dlouho zranění. Loni byla mimo stovku. Teď ukazuje, že je prvotřídní hráčkou. Finále Paříže, to je prostě bomba. Kdyby se jí to podařilo vyhrát, byla by to úplná bomba.“

I kdyby se jí vyhrát nepodařilo, vydělá si ve Francii 27 milionů korun.

Přitom na začátku kariéry si musela půjčit, kvůli zdravotním potížím jí mnozí odborníci nevěřili.

Teď pod Eiffelovkou prožívá nejkrásnější chvíle s mámou Hanou, tátou Josefem, legendou fotbalové Sigmy, a bratrem Filipem, který chytá ligu za Teplice.

„Přeju jí, ať je co nejméně svázaná, aby si finále užila a předvedla co nejlepší tenis,“ drží Novák pěsti. „Už teď je to neskutečný úspěch.“