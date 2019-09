Forejtkův první Davis Cup: o kšiltovce, nervozitě a povedeném startu

ONLINE Forejtek vs. Bašič od 15 hodin

Před týdnem se v New Yorku radoval z největšího úspěchu dosavadní kariéry. Během poslední sezony mezi juniory ovládl Jonáš Forejtek grandslamové US Open. Navíc se v novém žebříčku své kategorie vyšvihl na první příčku.

Letošní sezonu tak 18letý tenista završil na zvučných tenisových adresách náramně. K úspěchu v USA totiž ještě předtím přidal vítězství v deblu na Australian Open (s Daliborem Svrčinou) a ve Wimbledonu (s Jiřím Lehečkou).

Zkušenosti z bitev o juniorské trofeje se teď drobný hoch pokusí přenést i do haly v Zenici. Před zaplněnými tribunami, které pojmou 3 500 lidí, ho čeká ostrá premiéra v tenisové týmové soutěži.

Očekáváte, že na vás před utkáním dolehne podobná nervozita jako před týdnem před finále juniorského US Open?

V Americe jsem byl rozehraný. Tady to bude jiné, jdu na jeden zápas. Nervózní před zápasem určitě budu, ale bude to nejspíš jiná nervozita než v New Yorku.

Jak s nervozitou bojujete?

Soustředím se hlavně na sebe, pořádnou rozcvičku a další věci. Důležité bude dobře začít a nenechat si utéct začátek zápasu.

V pozici české dvojky půjdete na kurt jako první. Jste rád?

Snažil jsem se los neřešit, protože ho neovlivním. Hlavně doufám, že předvedu dobrý výkon.

Během tréninků jste často střídal různé barvy kšiltovek. Jakou zvolíte na první duel v Davis Cupu?

Přivezl jsem si bílou, červenou a černou. K červeným trenkám a modrému triku asi zvolím bílou čepici. V té jsem tady odtrénoval i nejvíce času.

Váš soupeř Mirza Bašič se aktuálně pohybuje na 220. na žebříčku ATP. Zjišťoval jste si podrobnosti o jeho hře?

Na turnajích jsem ho vůbec neviděl. Sledoval jsem pár tréninků přímo tady a pak nějaká videa, jak se chová při zápase. Hodně věcí mi řekli trenéři, takže z toho budu během zápasu čerpat.