Tenisté Prostějova porazili RPM Praha a obhájili extraligový titul

„Od začátku jsem to viděl jako vyrovnaný duel. Spoje byly velice silné a postup do finále si zasloužily. Rozhodovalo pár momentů a my byli šťastnějším týmem. Jsem rád, že je po roce titul zase v Prostějově. Zvláště, když jsme měli spoustu zranění,“ řekl Navrátil televizní stanici Nova Sport 1 a jmenoval například absenci Jiřího Veselého, Zdeňka Koláře, Víta Kopřivy nebo Dalibora Svrčiny.

Hráči RPM Spoje se do finále dostali nečekaně po triumfech nad I. ČLTK Praha a desetinásobným šampionem Spartou. Po výhře Jesiky Malečkové, Jekatěriny Alexandrovové a Matěje Vocela vedli v souboji o titul už 3:1.

Favorizovaný Prostějov však vrátili do hry Jiří Lehečka a Sačko. Za stavu 3:3 získaly cenný bod ve čtyřhře Sára Bejlek s Julií Štruplovou, které zdolaly Miriam Kolodziejovou a Malečkovou 7:5, 4:6 a 10:5.

„Tohle byl asi nejdůležitější moment. Naše mladé holky porazily Kolodziejovou a Malečkovou, které předtím zvítězily i nad Petrou Kvitovou s Lucií Havlíčkovou. Tenhle bod byl nejdůležitější a kluci to dohráli,“ doplnil Navrátil.

Rozhodující bod vybojovali Sačko s Poljakem, kteří porazili Petra Nouzu a Tobyho Kodata. Souběžně hraný duel Lehečky s Jakubem Menšíkem proti Vocelovi a Romanu Jebavému se už nedohrál.

„Byla to šílená radost. Byli jsme nervózní, ale podali jsme fantastický výkon,“ uvedl Poljak, který po rozhodujícím míčku vyhodil radostí raketu do vzduchu. „Udělal jsem to proto, že s nimi končím a do další sezony si koupím nové,“ podotkl s úsměvem Poljak.

Prostějov si upevnil pozici rekordmana soutěže. Poradil si také bez olympijské vítězky z Tokia a světové dvanáctky Belindy Bencicové. Švýcarka byla do soutěže přihlášená, kvůli nemoci ale nenastoupila.

„Byl bych rád, kdyby přišla z naší strany další dekáda. Máme plno mladých hráčů. Chtěli jsme to doplnit pár cizinci, ale nemyslím, že je nakonec potřebujeme. Když budeme příští rok v plné síle, máme šanci titul obhájit,“ dodal Navrátil.