Australian Open a politika. Nemůžeme si dovolit riskovat, tvrdí opozice

Se svým dvojčetem Karolínou nad tím jen kroutily hlavou. „Měly jsme s Kájou informaci, ale nechtěly jsme tomu věřit,“ popsala pro Radiožurnál Kristýna Plíšková. Obou se totiž osobně dotkla aktuální situace: právě v jejich hotelu pracoval zaměstnanec, jenž měl pozitivní test na koronavirus.

V Austrálii reagovali okamžitě a zrušili celý čtvrteční program.

„Tohle je scénář z nočních můr,“ napsala na Twitter bývalá australská tenistka Rennae Stubbsová, která nedávno vedla právě Karolínu Plíškovou. „Držím palce, ať všechny vytrasují a tenisté se mohou vrátit na kurty. Neumím si představit, jak bezesné noci prožívají Craig Tiley a turnajoví lékaři.“

Právě šéf grandslamu Tiley ujišťuje, že se v pondělí začne hrát. Záplavu špatných zpráv, která obnášela mimo jiné odložení losu dvouher, teď střídají lepší. Pořadatelé vydali páteční program přípravných turnajů - a obyvatelé Grand Hyattu s čerstvými negativními testy se vracejí k tréninku. Třeba i Kristýna Plíšková.

Zatím se tak plní její přání: „Snad kvůli pár lidem nezastaví celý turnaj, to by byla velká smůla.“

Tolik praktická stránka věci, jenže mimosportovní rozměr zůstává. A neuklidňuje se, naopak.

„Nemůžeme si dovolit riskovat s grandslamem,“ pronesl opoziční předák O’Brien. Reaguje tím i na sílící hlas sociálních sítí, kde se množí nespokojenost nad tím, jaké podmínky si tenis vydobyl třeba oproti hudebním festivalům či divadlům; ani návrhy na zrušení Australian Open nejsou výjimkou.

„Nechceme, aby to dopadlo jako loni s Grand Prix, kdy se nám začaly shromažďovat davy lidí, ale jen proto, abychom je pak posílali domů,“ řekl O’Brien v narážce na zrušenou Velkou cenu formule 1 z března 2020. „Lidé si zaslouží vědět, co se děje. A vláda by měla v dalších 24 až 48 hodinách rozhodnout.“

Premiér Victorie Daniel Andrews na to v narážce na nedávné snahy Novaka Djokoviče o zmírnění karantény opáčil: „Dostali jsme seznam požadavků a odpovědí bylo jasné ne. Tím jsme demonstrovali, že se nikomu nedostane přednostního zacházení.“

Z tenisového turnaje je každopádně politikum. „Budu se opakovat - každý, kdo sem přilétá, představuje riziko,“ uznal Andrews. „O takové riziko se pak musíte postarat. Přesně to děláme.“

Mezi více než pěti stovkami lidí, které situace okolo jednoho nakaženého poslala znovu do karantény, bylo i 160 tenistů a tenistek. To vše v situaci, kdy stát Victoria slavil měsíc bez jediného komunitního přenosu.

„Pořád není důvod k panice,“ řekl místní ministerský předseda Andrews. Zároveň ale přiznal: „Sport je pro nás důležitý, avšak nikoli nejdůležitější. Tím jsou zdraví a bezpečnost.“