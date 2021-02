Tiley: Jsme absolutně přesvědčeni, že Australian Open začne podle plánu

Tiley byl v prohlášení pro média naprosto rozhodný: „Jsme absolutně přesvědčeni, že Australian Open začne podle plánu v pondělí, a nepočítáme se změnou programu.“

Pořadatelé museli přeložit losování dvouher grandslamového turnaje, které se mělo konat ve čtvrtek, ale dojde na něj až v pátek. Tenisový areál totiž zůstal prakticky prázdný, minimálně se trénovalo a nehrála se ani jedna ze šesti přípravných akcí.

Přes 500 hráčů a členů realizačních týmů muselo preventivně podstoupit testy na covid-19 a čekat na výsledky. „Zpátky v karanténě,“ napsala na sociálních sítích Barbora Krejčíková.

„Očekáváme, že všechny testy budou negativní, pravděpodobnost nákazy je nízká. V plánu je, že se v pátek vrátí do hry,“ pronesl Tiley.

V rozehraných turnajích jsou ve hře z českých hráčů vedle Krejčíkové také Jiří Veselý, Karolína Muchová a Markéta Vondroušová. Vedle koronaviru do hry ale vstoupí nejspíše i počasí, protože v pátek má podle předpovědi pršet. Hrát by se mohlo na třech kurtech se zatahovací střechou a dalších devíti v hale. Může dojít i na úpravu systému turnajů. Vyvrcholit by měly v neděli.

Začátek úvodního grandslamu sezony byl z původního termínu v polovině ledna přeložen na 8. února, aby mohlo zhruba 1 200 zahraničních účastníků po příletu do země projít čtrnáctidenní karanténou. Většina hráčů mohla během ní na několik hodin denně odejít z hotelu a trénovat, skupina 72 tenistů včetně čtyř Čechů ale měla kvůli nakaženým spolucestujícím izolaci bez možnosti opustit pokoje.