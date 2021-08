Jiný Lodgian. Váňa dělá z valacha koncového koně: Uvidíme, jak se bude dařit

Turbulentními změnami prošel narostlý ryzák Lodgian Whistle před touto sezonou.



Nový trenér, jiný majitel, cválání v Polabské rovině vystřídalo šplhání na kopec Vladař na Karlovarsku.

Po rozepři se z Valů u Přelouče od Ladislava Jezdinského stěhovali nejen manželé Myškovi, ale také Lodgian Whistle, kterého pro stáj Statek Chyše Váňa koupil Josef Váňa starší, který je také jeho trenérem.

V sobotu ho předvede v třetí kvalifikaci na Velkou pardubickou. Jeho šance posiluje v sedle žokej Josef Bartoš. „To je určitě kvalitní kůň, ale dost složitý na ježdění. Já s ním mám zatím jeden nedokončený start... V sobotu by se měl ukázat, jak si poradí s kvalifikací, a trenér pak může uvažovat, jestli je pro něj vhodnější zůstat v Pardubicích, nebo jestli by se měl spíš podívat do Itálie,“ řekl pro server Dostihový svět Josef Bartoš.

Proč je Lodgian Whistle hůř jezditelný? Valach byl zvyklý pod Jaroslavem Myškou diktovat tempo, chodit ze špice, jenže taktika na západě republiky je jiná - po váňovsku schovat koně v poli koní a nastoupit v závěru. Není se co divit, že valach vzdoruje přijmout nový styl ježdění.

„Uvidíme, jak se mu bude líbit zpátky v Pardubicích, většinou chodil dostihy zepředu, a to my moc nechceme, potřebujeme ho schovat do koní. Uvidíme, jak se nám bude dařit,“ řekl Josef Váňa starší.



V nových barvách se Lodgian Whistle představil třikrát. Nejprve byl druhý v Miláně v dostihu na 5000 metrů, další dva dostihy v Merenu však nedokončil. „Nebylo to jeho vinou, to byly pro něj nešťastné dostihy,“ řekl trenér Váňa, který do Pardubic přiveze i specialistu na dráhu v Lysé nad Labem Aenease, pro něhož je kvalifikační dostih zatím jakýmsi testem.

Na účast ve Velké pardubické růžové barvy stáje Statek Blata Český ráj netlačí. Trojlístek Váňových koní uzavírá specialista na italské dráhy Fly Filo Fly, který se do Pardubic vrací takřka po třech letech.

Na třetí kvalifikaci žokej Jaroslav Myška spojil síly se slovenským trenérem Jaroslavem Brečkou a pojede koně, který s tak dlouhou tratí zatím nemá zkušenosti. Ostatně slovenské zastoupení v hlavním dostihu je hned čtyřnásobné.

Největší šance se dávají Vandualovi, třetímu z loňské Velké pardubické. Třináctiletý hřebec již podmínky pro start ve Velké pardubické splnil, skončil však hluboko v poli poražených.

O tom, že Slováci berou start vážně, svědčí i angažování Vandualova partnera z Velké pardubické žokeje Romaina Julliota.

Start prvního dostihu je ve 13 hodin. Představí se v něm dva účastníci Českého derby Kmotr a Dragon Arrow. V jejich sedlech se na proutěných překážkách objeví jejich stálé pracovní jezdkyně Dana Bořánková a Edita Vaníčková.