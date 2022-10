Softbalista Opluštil pálí s jednou rukou. Chceme pro Břeclav titul, burcuje

Finálová série pokračuje v sobotu od 14:00 v severních Čechách, v neděli se zas hraje na Moravě. Po prvním víkendu je stav 1:1 na zápasy, vítěz musí vyhrát třikrát.

Když jde v zápase pálit, připne si speciální nástavec. Ten mu ze začátku pálku podrží, do míče se však Opluštil opírá levou rukou vší silou. A daří se mu… V letošní sezoně domácí extraligy předvedl už jedenáct úspěšných odpalů, dvakrát se dostal rovnou na druhou metu.

„Jsem spíše kontaktním pálkařem. Snažím se míč pálit do míst, kde nikdo není, umisťovat ho,“ tvrdil o sobě. Jenže břeclavský softbalista zároveň ukázal, že má rovněž sílu.

Hned v prvním letošním zápase se Opluštilovi podařilo dát první homerun v kariéře, tedy poslal těžký žlutý míč až za plot. A stalo se to proti Joudrs Praha s nadhazovačem Jiřím Pokorným, který patří k nejlepším.

„Tomu jsem nemohl uvěřit. Vážně. Fakt jsem nemyslel, že je to možné provést prakticky jednou rukou,“ dodnes nechápe Opluštil, který má speciální nástavec vyrobený v USA. „Tím homerunem se mi splnil můj sportovní sen. Chci ho dát zase, protože je to úžasný pocit, když pak obíháte všechny mety a každý vám tleská.“

Opluštil chtěl vždycky sportovat. Bylo mu jedno, že od narození neměl pravé předloktí, zkoušel fotbal, stolní tenis, ve škole florbal. Místo pravé ruky využíval protézu. „Takže to skoro nikdo nepoznal, že mi něco chybí. Akorát ve volejbale to moc nešlo, tam jsem byl jen chvíli,“ dodal břeclavský sportovec.

S žádnými předsudky nebo negativními komentáři od ostatních se nesetkal. Nikdy. Nakonec ho učaroval softbal. Čím? „Tím kolektivem, který mě baví. V tom sportu musíte mít velkého týmového ducha, abyste uspěli. Každý tam má svoji úlohu, každý je tam důležitý.“

Rukavici si během chytání musí přehodit

Když nechodí v zápase na pálku, tak je nejčastěji na první metě nebo v zadním poli. Jak však chytá míč, když na něho zrovna jde? „V poli už protézu nebo nástavec nemám. Je to zbytečné. Rukavici mám na levé ruce a když balon chytím, tak jí pak přendám na pravý loket a míč hodím levou rukou,“ popisuje Opluštil. Zdržení je prý minimální. „Mám vše zautomatizované, zdržení je tak v řádech milisekund. Nic výrazného.“

Momentálně se Opluštil s týmem připravuje na extraligové finále, do kterého se tým Locos Břeclav dostal podruhé v historii. Titul ale zatím nemá, stejně jako Painbusters Most.

„První utkání nám nevyšlo v Břeclavi, nedali jsme hlavu dohromady, nehráli jsme jako tým. To se ale změnilo v tom druhém, který nám vyšel,“ tvrdil břeclavský softbalista, který má další sportovní sny – kromě extraligového titulu vyhrát prestižní mezinárodní turnaj Super Cup a pak úspěch v reprezentaci. Zatím byl nominován do týmu U18. „Chtěl bych hrát také za muže a podívat se třeba na mistrovství světa. Budu pořádně makat, aby se to vyplnilo.“