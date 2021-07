Vyjde třetí pokus? Litice v září hostí evropský pohár v pozemním hokeji

Vyjde to napotřetí?

Osm týmů z různých koutů Evropy se podle poslední schválené varianty Evropské hokejové federace sjede do Plzně na přelomu září a října. Kromě domácích, českého šampiona sezony 2018/19, si na umělé trávě v Liticích zahrají týmy z Irska, Walesu, Portugalska, Dánska, Chorvatska a Itálie.

„Těším se hlavně na neznámé soupeře. A taky na to, že snad odčiníme poslední pohár, kde jsme nevyhráli ani jedno utkání...,“ připomněl kapitán plzeňského týmu Adam Uhlíř.

Nejvyšší soutěží v systému evropských pohárů je profesionální Eurohockeyleague, kterou hrají nejvyspělejší evropské kluby, především z Holandska, Belgie, Španělska, Anglie a Německa. K nim se podle národního koeficientu připojí po jednom či dvou týmech z jiných zemí. Tým z České republiky však tuto úroveň dosud ještě nikdy v historii neokusil.

Nicméně do Plzně na podzim dorazí celky, které se špičkovým turnajem již mají zkušenost – irská Lisnagarvey, waleský Whitchurch a italské HC Bra a Amsicora.

I Plzeň se tak může těšit na týmy z evropské špičky. „Těším se, že budeme hrát doma a snad před diváky. Je to velká zodpovědnost, ale zároveň podpora. Tyhle zápasy nás posunou dál, další kluci získají obrovské zkušenosti,“ říká záložník Jakub Koryťak, jeden z nejzkušenějších hráčů litického týmu a český reprezentant.

Otázkou je, co s týmy udělala dlouhá herní pauza. Některé nejvyšší soutěže, například v Itálii, pokračovaly téměř bez přerušení. Naopak Litice se do ostrého tempa vrátily až po osmiměsíční přestávce a vrchol zkrácené sezony je čeká.

„O to víc se na podzimní evropský pohár těším. Konečně se zase začalo sportovat, neustálé překládání poháru k náladě nepřidalo. Celá naše loňská práce vlastně přišla vniveč. Teď musíme ukázat, že nás ta doba ovlivnila pozitivně. A že si do Litic najde cestu co nejvíce fanoušků,“ svěřil se litický kanonýr Reinhard Nicklas.