V repríze finále padli pozemkářští mistři z Litic s Bohemians

„Chyběli nám tři hráči ze základní osy a bylo to znát, náš kádr je do kvality celkem úzký. A to se ještě během utkání zranil Jakub Kondrát,“ povzdychl si litický trenér Tomáš Levý.

Domácí ve druhém poločase ztráceli už 1:4, bojovali a díky trefám Nicklase a Sochora snížili na rozdíl jediného gólu. Ale vyrovnat už nezvládli.

„Teď máme před sebou Rakovník, chceme bodovat a musíme hru přizpůsobit danému stavu,“ plánoval kouč Levý. Litice jsou v tabulce na čtvrté příčce se šesti body, šest jich aktuálně ztrácí na lídra z pražské Slavie.