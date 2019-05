Čeští plavci mají o víkendu poslední šanci na postup na MS

Do Kwangdžu je zatím kvalifikovaných šest bazénových plavců. Předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška předpokládá, že k nim přibudou další jména.

Jistou účast na MS mají Simona Kubová, Jan Micka, Tomáš Franta, Barbora Seemanová, Barbora Závadová a Petra Weber (za svobodna Chocová). „Předpokládáme, že v Pardubicích to ještě někteří doplní. Očekávám, že celkem by mělo jet do Koreje osm až deset bazénových plavců,“ uvedl Ryška na dnešním setkání s novináři.

Vidí řadu kandidátů. „Je tam několik plavců, kteří jsou blízko, třeba Filip Chrápavý, Lucka Svěcená, Kristýna Horská. Taky Anika Apostalonová, která v Pardubicích nebude. Můžou se vyloupnout ještě další. Nechám se překvapit,“ řekl.

V letošní sezoně mohou čeští plavci plnit limity na dvou nominačních závodech, při jejichž výběru měli určitou volnost. Například nejlepší česká plavkyně loňského roku Seemanová se tak kvalifikovala už v březnu v Madridu, aby se mohla připravovat na maturitu na ekonomickém lyceu.

Šéf svazu Ryška považuje dva nominační závody za optimální model pro české prostředí. „Je přijatelnější než jeden, který jsme v minulosti také zkoušeli. Myslím, že v létě je jeden málo. Je tam příliš mnoho neznámých, které do toho mohou vstoupit. Může se stát, že je někdo nemocný nebo lehce zraněný a pak začínají výjimky,“ řekl.

Znakařka Kubová je kvalifikovaná nejen na MS, ale má na stovce zaplavaný i limit na olympiádu. V Pardubicích proto bude závodit z plného tréninku. Vedle padesátky, stovky a dvoustovky znak si vyzkouší i jednu doplňkovou disciplínu. „Poplavu ještě padesát prsa. Chtěla jsem nějaké zpestření. Plavu to vedle Petry Weber, tak se těším,“ prohlásila.

Vytrvalec Micka, který má rovněž jistou účast na MS i na OH 2020 v Tokiu, se chystá na závody na 400, 800 a 1500 metrů volný způsob. „Měl jsem plavat z plného tréninku, ale nakonec paní trenérka řekla, že bych se na to měl aspoň trochu připravit, abych neudělal ostudu,“ řekl svěřenec Jaroslavy Passerové.

Nominace bazénových plavců na MS v plaveckých sportech se uzavře příští týden.