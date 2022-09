Futsalisté začali přípravu na kvalifikaci o MS, zvykají si na nový povrch a míče

Když hrál národní tým futsalistů naposled důležitý zápas v Brně, odehrál se předloni bez diváků. Češi věří, že i tak brněnští fanoušci vnímali, že reprezentace na konci roku 2020 v jejich městě za zavřenými dveřmi porazila na penalty Chorvatsko a probojovala se na světový šampionát, a přijdou je příští týden podpořit.

Cestu na další šampionát tedy odstartují na stejném místě. Kromě Bosny a Hercegoviny je čeká ještě Arménie, s níž se výběr kouče Tomáše Neumanna střetne 8. října venku a 12. října v Plzni. Odveta s Bosnou a Hercegovinou je pak na programu 8. března příštího roku. Vítězové tříčlenných skupin a šestice nejlepších celků z druhých míst postoupí do další fáze.

„Cítíme se být favoritem skupiny. Jako jediný z naší trojice jsme byli na posledním mistrovství světa, navíc jsme byli losovaní z prvního koše. To nás do role favorita pasuje automaticky. My to chceme potvrdit,“ řekl Neumann.

Co a kdo stojí proti české partě? Jednak nevyzpytatelní soupeři, jednak nerozehranost na začátku sezony a nové podmínky v hale v Králově Poli. Hrát se tam bude na nově natřených parketách.

Trenér českých futsalistů Tomáš Neumann

„Optimální by bylo, kdybychom toho měli odehráno víc. Na to se ale nemůžeme vymlouvat, všechny kvalifikace takhle začínají. Na práci s balonem, sehranosti a finální fázi je vidět, že kluci mají v nohou měsíc hrubé přípravy z léta a málo zápasů,“ podotkl plzeňský brankář Ondřej Vahala.

I proto se reprezentace sešla dřív než jindy, v Brně je už od první poloviny tohoto týdne. Na začátku celého bloku se reprezentanti zúčastnili tréninku nedalekého Orla Řečkovice, propagátora dětského futsalu v Česku, a pak se už vrhli do práce.

Parkety, na nichž se bude tentokrát hrát, považují za rychlejší než pokládaný povrch. Že se zápas odehraje na nich se rozhodlo na poradě hráčů a trenérů. Minulý kvalifikační zápas v téže hale byl na položeném „televizním“ povrchu, nyní se hráči rozhodli pro změnu.

„Osobně se na tom cítím líp, a jsem rád, že se na parketách hraje,“ zmínil nejlepší reprezentační střelec Michal Seidler.

Kouči Neumannovi chybí Matěj Slováček a Tomáš Vnuk, oba pro potíže s kolenem. Slováček by se měl zapojit do hry ještě během podzimu, Vnuk až příští rok. První Neumannova nominace je i s ohledem na absence o dvě jména širší, zužování naplánoval až na závěrečnou fázi přípravy.

„Náš tým má velkou sílu,“ míní chrudimský útočník Tomáš Koudelka. „Dokázali jsme to právě v Brně v minulé kvalifikační baráži s Chorvatskem, které jsme porazili, i když jsme se kvůli covidovým pravidlům nedostali šest týdnů do haly. Povrch, s nímž jsme se po návratu do Brna setkali, mě poměrně překvapil, je docela rychlý. Je dobře, že máme čas se s ním sžít,“ dodal.

Bosnu a Hercegovinu čeští futsalisté porazili na konci minulého roku na Turnaji 4. „Nebude to s nimi sranda. Jsou to dvoumetroví chlapi, kteří umí dobře s balonem a jsou nepříjemní v osobních soubojích. Dobře spolupracovali s gólmanem. Jim to vycházelo a my jsme byli šťastní, že jsme je porazili,“ ohlédl se Seidler za necelý rok starou výhrou 5:3.

Nepříjemným soupeřem bude podle českého týmu i Arménie s brazilskými hráči z ruské profesionální soutěže v sestavě.

„Důležité bude začít dobře doma. Soupeři nemají takový zvuk, nepříjemní ale budou. Zejména pak ve venkovních zápasech, kde se můžeme připravit na bouřlivé prostředí,“ upozornil kapitán Lukáš Rešetár.

Vstupenky na utkání Česko – Bosna a Hercegovina jsou v síti Ticketportal. V poločase utkání, který se hraje příští úterý od 19 hodin, proběhne slosování o 10 vstupenek na reprezentační fotbal Česko – Faerské ostrovy v listopadu v Olomouci.