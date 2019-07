Evropa mladé české šachisty poučila. Velká zkušenost, říká šéftrenér

Pořadatelská země nasadila do klání, jež se v Pardubicích při festivalu Czech Open mimochodem konalo poprvé v historii, čtyři chlapecké týmy v otevřené kategorii a vedle toho pět dívčích. Největší posun proti nasazení do turnaje, z 8. na 5. příčku, na jeho konci zaznamenalo družstvo chlapců ČR 1 do 12 let ve složení Václav Finěk, Jáchym Němec, Karel Brožka, Marek Janouš a Hong Quan Dan Werner. Ze 14 možných získalo 8 bodů.

„Vypíchnul bych výkon Jáchyma, který uhrál vynikajících 5,5 bodu ze 7 možných. I někteří další ukázali velkou kvalitu a to, že se zlepšují,“ poznamenává Šimáček.

Junioři do 18 let obsadili jedenáctou pozici. „Snažili se, ale konkurence na takovémto turnaji je velká - na mistrovství Evropy nejezdí slabé týmy. Byli jsme nasazení ve spodní polovině tabulky a velice dobrým závěrem jsme se dostali lehce nad svoji úroveň, takže si myslím, že jsme uspěli,“ míní Šimáček s tím, že od stejně starých dívek (9., 11. a 13. místo) možná čekal o něco víc. Ty do 12 let pak mohly leda překvapit a skončily na chvostu tabulky.

„Ale bojovaly v každém zápase a žádnou partii nedaly zadarmo. I ony vědí, na čem pracovat a kde je tlačí bota,“ říká Šimáček.