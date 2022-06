Hendikepovaní sportovci mají svou radu. Společně chtějí přispět ke změně

„Naše šestičlenná rada, která je složena ze tří sportovců zimního programu paralympijských her a ze tří z toho letního, začíná pomalu fungovat. Z mého pohledu byl důležitý i proces jejího sestavování, sportovci si své zástupce volili sami, takže všichni mohli ovlivnit, kdo bude prostředníkem mezi nimi a vedením,“ vysvětluje 1. místopředseda a sportovní ředitel Českého paralympijského výboru Roman Suda.

Historicky první volby proběhly během zimních paralympijských her v Pekingu, kde si sportovci za své zástupce vybrali Michala Vápenku, Pavla Kubeše (oba para hokej) a Patrika Hetmera (para alpské lyžování). Volba zástupců z řad letního programu her proběhla až letos v dubnu, a to online formou.

Nejvíce hlasů získali Arnošt Petráček, Vendula Dušková (oba para plavání) a Jiří Suchánek (para stolní tenis). Všichni se poprvé společně sešli 8. června v novém sídle, kde představili své plány na zlepšení situace českého para sportu.

„Rada sportovců je v Českém paralympijském výboru sestavena vůbec poprvé od jeho vzniku a my ji vnímáme jako důležitý článek, protože s našimi sportovci potřebujeme co nejbližší kontakt. Chceme znát jejich potřeby, musíme rozvíjet naši činnost správným směrem. Radu sportovců má i Mezinárodní paralympijský výbor a je jedině dobře, že kopírujeme standardy, které fungují,“ konstatuje Suda.

Vznik rady vidí pozitivně i samotní sportovci. „Nový systém pomůže snáz řešit problémy sportovců. Předtím tady taková možnost nebyla, nebo aspoň naše přání nebyla nikdy vyslyšena,“ popisuje Dušková.

Všech šest členů vstupovalo do rady se stejným cílem: nebýt pouze pasivním členem, ale snažit se nefungující aspekty českého para sportu změnit. „O bývalém výboru jsem toho namluvil dost, ale k čemu jsou slova, pokud nejsou činy. Když přišla nabídka této funkce, tak jsem neváhal. Je mi sympatické, že se nové vedení snaží kopírovat mezinárodní sféru, nám to mnohé ulehčí,“ vysvětluje Suchánek.

Zároveň konstatuje, že do role předsedy se zatím nikomu nechce. „O toto místo asi rvačka nebude, nikdo z nás neví, jak velkou roli bude předseda mít. Ale ať už zvolíme kohokoliv, pro sportovce bude jistě přínosem.“

Cílem výboru i rady je také návrat slávy para sportu v Česku. „Ze své nové pozice se pokusím o větší propagaci sportu hendikepovaných, abychom se všichni dostali do širšího podvědomí českých diváků,“ slibuje para plavec Petráček. Se změnou vedení jsou sportovci spokojení, nová vize se jim líbí. „Z mého pohledu změna přišla dost pozdě, ale jsem za ni jako všichni ostatní rád. Za všechny sportovce můžu říct, že za současným vedením stojíme a fandíme mu. Doufám, že i my budeme nápomocní, aby vše šlo správným směrem, tak jako je to ve vyspělých para zemích,“ přeje si Hetmer.

Od nich Český paralympijský výbor dělí dlouhodobé problémy s financováním. „Za loňskou sezonu jsme od Národní sportovní agentury nedostali ani korunu, což nás brzdí v rozvoji. Snažíme se to řešit, ale je to dost složité. Samozřejmě chápu, že nemůžeme spoléhat na stoprocentní financování státu, ale alespoň z poloviny je to potřeba,“ uvádí předseda výboru Sýkora.