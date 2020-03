Očima Američana: I při pandemii jsem se tu cítil bezpečně

24letého krajana si pro Steelers vyhlédl americký kouč Lonnie Hursey, spolu s Ellisem přicestoval jako posila i další Američan Zachery Moreno. Tým angažoval rovněž Brazilce Rodolfa Santose, to vše kvůli tomu, aby po třech účastech ve finále ligy za sebou a třech porážkách letos konečně vybojoval kýženou trofej.

Jenže kvůli koronaviru je vše jinak. „Vzhledem k tomu, že je začátek ligy odložený, je docela těžké být tady, protože nemůžeme dělat to, co máme rádi,“ líčil Ellis pár dní po začátku karantény, tedy v době, kdy stejně jako ostatní hráči ještě věřil, že bude možné začít sezonu na přelomu jara a léta.

„Naše situace byla o to těžší, že jsme aktuální informace získávali později než většina lidí kolem, protože nerozumíme česky. Nemohli jsme číst zprávy ani jim porozumět, museli jsme vždycky počkat, až nám týmové vedení předá informace,“ přibližoval Ellis život mladého Američana, jehož zastihla karanténa v Ostravě.

„Dny v karanténě jsme se Zachem trávili sledováním Netflixu a tréninkem v domácích podmínkách. Ale domnívám se, že rozhodnutí vlády o uzavření Česka bylo dobrým rozhodnutím, které pomohlo zpomalit šíření infekce,“ prohlásil americký quarterback, podle nějž Česko krizovou situaci zvládá mnohem lépe než Spojené státy.



„Neviděl jsem tak masivní vykupování v obchodech s potravinami, jaké se děje v Americe. Lidé v Česku jsou ohleduplní ke svým spoluobčanům,“ poznamenal Aaron Ellis. „I během pandemie jsem se v Česku cítil pohodlně a bezpečně. Doufám, že se nám ji podaří společně překonat, bezpečně a tak rychle, jak jen to půjde.“ Ellise i Morena ovšem v nejbližší možné době čeká návrat domů za oceán, trenér Hursey zůstává v Polsku se svou polskou manželkou.

„Celému klubu Steelers bych chtěl moc poděkovat za důvěru, za to, že jsem měl být quarterbackem v týmu, který patří k těm nejtvrději pracujícím v Evropě. Udělali jste pro mě všechno a dali jste mi vše, co jste mohli,“ vyznal se americký rozehrávač, který v loňské sezoně působil v dánském angažmá v klubu Frederikssund Oaks. „Je to smutné, láme mi to srdce. Tolik jsem chtěl pomoci týmu Steelers dobýt trofej. Ovšem s takovou překážkou se nikdo z nás doposud nesetkal.“

Ellis přesto neztrácí naději. Doufá, že by se na podzim, pokud se bude hrát, mohl do Česka a do Ostravy vrátit.

„Za tu dobu, co jsem tady strávil, jsem si tu vytvořil novou rodinu a spoluhráči mi budou chybět jako bratři. Tým, který jsme vytvořili, byl skutečně výjimečný a jsem přesvědčený o tom, že letošní ročník by patřil nám,“ konstatoval Aaron Ellis. „Kdo ví, třeba to dokážeme v brzké budoucnosti. (přechází z angličtiny do češtiny) Děkuji, Ostravo!