Francouz z ghetta vyhlíží Vémolu: Zařídím mu důchod, potřebuje zavřít pusu

Domácí organizace Oktagon domluvila souboj Vémola vs. Lohoré na 30. prosince, v Brně se utkají ve střední váze do 84 kilogramů o pás šampiona.

To i přesto, že 30letý Lohoré (skóre 19-5) dosud celou kariéru zápasil ve veltrové kategorii s limitem do 77 kilogramů. Až letos v únoru výjimečně přijal první nabídku ve střední váze. A vyhrál. „Těším se, až Vémolu naučím respektu a pošlu ho do důchodu!“ tvrdí Lohoré v rozhovoru pro iDNES Premium.