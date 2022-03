Doufám, že jsme se z loňských karambolů poučili, říká závodník Stříteský

Tóny skladby We Are the Champions od kapely Queen dozněly a Dominik Stříteský s Jiřím Hovorkou stáhli plachtu z nové závodní Škody Fabia Rally2. Tým ACA Škoda Vančík Motorsport odhalil v Ostravě nejen závodní speciál, ale i plány na novou sezonu, ve které hodlá 23letý pilot Stříteský se zkušenějším navigátorem Hovorkou (39 let) atakovat v českém rallyovém šampionátu domácí špičku.