V Mostě bude i tahač Buggyra. Musí mi vyndat dětskou sedačku, žertuje Lacko

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout a že fanoušci na startu uvidí českého zástupce,“ uvedl Josef Zajíček, šéf představenstva a majitel Autodromu Most.

Buggyra je neodmyslitelným tahákem mosteckých závodů už od doby, kdy na okruhu pod Hněvínem poprvé řídil závodní tahač její nynější boss Martin Koloc.

„Do Mostu prostě Buggyra patří. V rámci zachování tradic jsme se domluvili s Autodromem Most a nakonec trucky v Mostě do našeho nabitého závodního programu zařadili, abychom potěšili české fanoušky, kteří tradičně plní mostecké tribuny,“ řekl Jan Kalivoda, šéf komunikace stáje Buggyra.

Český tým, který vzešel z Roudnice nad Labem, nebyl spokojený s promotérem šampionátu tahačů a loni na podzim se rozhodl nestartovat v další ročníku. Zaměřil se na vytrvalostní série cestovních vozů a dálkových rallye.

Lacko se na návrat do trucku těší: „Bude to zase jiný svět, než teď zažíváme u sportovních vozů GT. Panuje tu zcela jiná atmosféra a doufám, že fanoušky potěšíme výsledkem. Rád bych se aspoň jednou postavil na stupně vítězů. Letos to budou moje jediné závody před českým publikem, tak si je chci pořádně užít.“

Adam Lacko

Bývalý evropský šampion se posadí do vozu talentovaného, dvaadvacetiletého Téo Calveta, který se pod vlajkou Buggy stal mistrem Francie i vítězem Promoter’s Cupu v rámci evropského šampionátu.

„V Téově autě jsem ještě nikdy nejel, protože má dětskou sedačku. Musí mi tam namontovat tu moji,“ vtipkoval 38letý Lacko. „Auta jsme ale měli stejná, takže v tom nevidím žádný problém. Určitě pojedeme před závody do Mostu na testy, abych se svezl a znovu si na tahač zvykl, ale věřím, že je to jak jízda na kole, ta se nezapomíná.“

Czech Truck Prix je v kalendáři zapsaný od 25. do 27. srpna. Kromě pětitunových monster se představí i evropská odnož americké série NASCAR z českým pilotem Martinem Doubkem. Příznivci motorsportu potěší také doprovodná série historických juniorských formulí Formel Vau a souboj vozů s americkými kořeny EuroLegend Cup.