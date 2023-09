Expanze pokračuje. Oktagon uzavřel dohodu o vysílání na britském Channel4

Channel4 je britskou veřejnoprávní televizí, je jedním z členů „velké trojky“ (spolu s BBC a ITV) a na svých platformách má přes 25 milionů odběratelů ve Velké Británii a Irsku.

„Na rozjetí spolupráce jsme pracovali zhruba půl roku. Jednání probíhala víceméně hladce, ale jelikož se jedná o opravdu velký mediální dům, tak doladit veškeré detaily naší spolupráce nebyla otázka dvou týdnů,“ řekl k tématu jeden ze spoluzakladatelů organizace Pavol Neruda.

Prvním vysílaným projektem na Channel4 bude Stage to the Cage, se kterou se začíná už 5. září, kdy se odvysílají první tři epizody a následně dohromady dalších 12, jedna každý týden až do turnaje v Manchesteru. Od 12. září pak startuje vysílání Oktagon výzvy: Anglie vs. Irsko, která opět poběží v kadenci jedné epizody každý týden s velkým finálovým vyvrcholením v Manchesteru.

„Dle mého se jedná o dosud nejlepší Oktagon výzvu, jakou jsme kdy měli a věříme, že bude bavit fanoušky i v dalších zemích,“ nabídl svůj pohled Neruda. Kromě už zmíněných projektů pak na Channel4 poběží zároveň všechny následující turnaje Oktagonu živě.

„V současné době nás jen v zahraničí sleduje živě kolem půl milionu fanoušků a věřím, že s touto novou dohodou se dokážeme hravě přehoupnout přes milion sledujících. Ale nechme se překvapit. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je konzistence,“ uzavřel Neruda.

Po oznámení spoluprací s platformami DAZN (celosvětová vysílací platforma) a Setanta (východní Evropa a střední východ) se jedná o další významnou mediální dohodu, kterou Oktagon v nedávné době uzavřel.