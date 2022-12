Dvořáka čeká před Vánoci pátý souboj v UFC, ve Vegas vyzve Kapeho

„Nemyslím si, že bych byl po prohře hladovější. Těším se na to jako na každý jiný zápas před tím. Chci vyhrát a to, že jsem naposledy prohrál, pro mě nic neznamená,“ uvedl Dvořák v tiskové zprávě.

Před porážkou s Nicolauem v muší váze držel deset let vítěznou sérii, během níž vyhrál 16 zápasů. Nyní se pokusí na ni navázat v souboji s někdejším šampionem japonské organizace Rizin.

I Kape má za sebou čtyři zápasy v UFC, z nichž úvodní dva prohrál, včetně duelu s Dvořákovým přemožitelem Nicolauem. Loni pak dvakrát zvítězil.

„Je to hodně dobrý soupeř. Je skvělý v postoji, ale nesmím podcenit ani jeho zem a zaměřit se jen na jednu věc. Máme na něj připravenou svou hru, tak uvidíme, co on na to. Je to pro mě další výzva a jsem rád, že mohu bojovat s takovými jmény,“ prohlásil Dvořák. Do USA se vypraví už tuto sobotu.